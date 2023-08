Huawei et Ericsson renouvellent un accord de licence sur leurs brevets technologiques

"Nous sommes heureux d'annoncer le renouvellement de notre accord mondial de licences croisées avec Huawei", a déclaré Christina Petersson, responsable de la propriété intellectuelle d'Ericsson dans un communiqué paru le 25 août. Cet accord pluriannuel, dont les termes et la durée exacte n'ont pas été précisés, avait été conclu une première fois en 2016. La reconduction d'un tel partenariat permettra à l'entreprise suédoise et au géant chinois des télécoms de continuer à partager leurs innovations technologiques de pointe, notamment en matière de 3G, 4G et 5G.

Une réaction aux sanction occidentales

"Cela apportera aux consommateurs de meilleurs produits et services", a réagi de son côté Alan Fan, responsable de la propriété intellectuelle chez Huawei, dans un communiqué cité par l'Agence France-Presse. Pour la multinationale chinoise, la proximité avec un concurrent européen comme Ericsson est une aubaine. D'une part, l'accord mondial de licence lui fait économiser de nombreuses ressources en recherche et développement ; de l'autre, elle lui permet de monétiser plus facilement ses brevets grâce aux royalties versées par Ericsson (et inversement).



Enfin, cet accord donne à Huawei l'opportunité de continuer à remonter la pente, quatre ans après la mise en œuvre de sanctions américaines à son encontre et alors que plusieurs pays à travers le monde l'ont banni de leurs réseaux 5G après des soupçons d'espionnage. Récemment porté par des revenus en hausse, une première depuis 2020, et par une augmentation de sa part de marché dans le secteur des équipements de réseau mobile, le géant chinois ambitionne de récupérer sa place de leader mondial sur le marché des smartphones.



D'après la presse internationale, Huawei préparerait d'ailleurs son retour aux smartphones 5G d'ici la fin de l'année. En plus d'une production chinoise de semi-conducteurs assurée par Semiconductor Manufacturing International Corporation, l'entreprise sait qu'elle peut désormais compter sur les avancées en la matière d'Ericsson, qui collabore de son côté avec Intel sur un projet de puce 5G à la pointe de la technologie.