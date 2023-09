Huawei et Xiaomi signent un accord de licence sur leurs brevets respectifs, notamment la 5G

Huawei, qui n'est autre que l'entreprise chinoise détenant le plus de brevets, vient de conclure un accord avec Xiaomi. Les deux constructeurs de smartphones s'autorisent mutuellement à utiliser leurs brevets technologiques respectifs et se verseront pour cela des royalties. "Cela montre que les deux parties reconnaissent et respectent la propriété intellectuelle de l'autre", a commenté dans un communiqué Xu Ran, directeur général du développement commercial et de la stratégie de propriété intellectuelle chez Xiaomi.



L'accord couvre notamment différentes technologies de communications dont la 5G, rapporte le média South China Morning Post. Une innovation qui intéresse manifestement les sociétés chinoises, Huawei venant de sortir le smartphone dernier cri Mate 60 Pro équipé d'un modem 5G et Xiaomi témoignant divers signaux d'intérêt pour la cinquième génération. Présentée comme un moyen de faire profiter aux consommateurs des derniers standards de l'industrie, une telle entente pourrait aussi signifier la volonté des deux puissances du hardware mobile de concurrencer ses rivaux chinois et le constructeur américain Apple.

Un accord qui met fin à une discorde

L'accord de licence n'est pas une surprise. Il avait d'ailleurs déjà été évoqué par les deux entreprises chinoises quelques mois plus tôt, alors que l'une accusait l'autre d'avoir justement enfreint le cadre légal sur les brevets technologiques. Le 17 janvier dernier, l'Office chinois de la propriété intellectuelle avait en effet accepté une plainte enregistrée par Huawei à l'encontre de Xiaomi. Celle-ci statuait que la société incriminée avait utilisé illégalement des innovations brevetées par Huawei sans y avoir été autorisée.



Quatre brevets étaient concernés, dont un sur la technologie 4G, un autre concernant un outil pour réaliser des photos panoramiques et une méthode de verrouillage de l'écran. Contrainte de réagir, et après des premières négociations infructueuses pour un accord de licence, Xiaomi avait alors essayé d'invalider l'affaire. Mais cette tentative a été rejetée par l'Office chinois de la propriété intellectuelle il y a quelques jours. Avant, donc, que Huawei et Xiaomi ne rendent enfin public leur dernière entente sur le sujet.



La pratique des accords mutuels sur les brevets est courante et Huawei y a eu récemment recours avec le constructeur suédois Ericsson. L'objectif est toujours le même : garder le contrôle sur la chaîne de valeur de ses très nombreux brevets, lesquels génèrent des royalties lorsqu'ils sont utilisés par d'autres acteurs. En 2022, cette manne financière a représenté 560 millions de dollars pour Huawei.