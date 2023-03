Huawei, mastodonte qui ne se laisse pas déstabiliser par les sanctions

Bannissement probable en Allemagne, nouvelles sanctions en préparation aux États-Unis… L'étau se resserre autour de Huawei et de ses technologies mobiles. Est-ce suffisant pour déstabiliser l'entreprise, qui affirmait début janvier s'être relevée des sanctions américaines qui l'ont fait tanguer à partir de 2019 ?

Un stand démesuré au MWC 2023

Ce serait sous-estimer le géant chinois, qui a procédé à une démonstration de force au Mobile World Congress à Barcelone cette année. Sur les 11 000 m2 de son stand (le plus grand du salon), moins de 10% étaient consacrés à ses activités grand public, très impactées par les sanctions américaines. Elles représentaient il y a quelques années encore sa vitrine.

Le groupe chinois investit traditionnellement au moins 10% de ses revenus dans la R&D. En 2021, ces investissements ont même atteint le record de 22%, dont 10% en recherche fondamentale. "L'innovation nous permet de ne pas être dépendant d'un marché. C'est grâce à cela que nous avons pu rebondir", explique Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France, filiale qui a fêté ses 20 ans en février dernier.

Cloud, IA, énergie, automobile

En 2021, les revenus du groupe ont plongé de 29%, à 92 milliards d'euros. Ses ventes de smartphones ont enregistré une chute de plus de 50%, reléguant le fabricant au fin fond des classements alors qu'il s'était hissé dans le top 3 mondial, au coude à coude avec Samsung. L'entreprise est cependant restée rentable (16 milliards d'euros de bénéfices), et a fini par stabiliser son chiffre d'affaires, son patron affirmant début 2023 être sorti du "mode survie". "Les restrictions américaines sont notre nouvelle normalité, les affaires reprennent comme si de rien n'était", déclarait le président dans ses vœux, un tantinet fanfaron.

Huawei s'en est bien sorti grâce à sa diversification. Les ventes de solutions aux entreprises (cloud, IA…) ont connu une croissance de 30% entre 2021 et 2022. Le groupe table sur deux relais de croissance principaux pour l'avenir : le photovoltaïque (l'équipementier fabrique les onduleurs qui transforment le courant produit par les panneaux solaires en courant alternatif) et l'automobile (il conçoit des systèmes intelligents pour les véhicules électriques et connectés).

Huawei n'a pas dit son dernier mot sur la 5G

Sur la 5G, Huawei est loin d'avoir dit son dernier mot. L'équipementier est incontournable sur le marché mondial. Il a multiplié les annonces au MWC 2023, axant sa communication autour de la "5G advanced", cette évolution des technologies 5G actuelles qu'il appelle "5,5G", afin de faire comprendre qu'il était aux avant-postes des nouvelles expériences de connectivité. Il est aussi présent dans les réseaux 5G privés, et pas seulement en Chine (où il équipe notamment une usine entièrement connectée du fabricant d'électroménager Midea). Il a notamment installé un réseau 5G au port de East West Gate en Hongrie.

Le groupe est également censé ouvrir cette année une usine de stations de base 5G près de Strasbourg… La première en dehors de Chine, qui emploiera 300 personnes. En France, Huawei emploie environ 1200 personnes, dont 300 chercheurs dans ses 5 centres de R&D, qui travaillent dans les domaines du design, des mathématiques, du traitement de l'image, des algorithmes et des capteurs. L'entreprise dispose en outre d'un centre de recherche fondamentale en mathématiques. La 5G représente moins de 10% du chiffre d'affaires (930 millions d'euros) de la filiale française à l'heure actuelle.

Huawei profite de sa propriété intellectuelle, issue de la recherche, pour commercialiser ses brevets sous forme de licences. "Plus de 30% des brevets 5G sont des brevets Huawei", déclare Minggang Zhang. L'entreprise a notamment un accord de licence pour les technologies 5G avec Oppo. De manière générale, cette activité de licences est une source de revenus complémentaires pour Huawei, qui séduit de plus en plus de clients dans l'industrie automobile (Renault, Audi, Mercedes, BMW, Porsche). Les résultats annuels du groupe seront publiés fin mars.