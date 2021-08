Huawei veut fabriquer ses propres puces pour regagner le "trône des smartphones"

Si les sanctions américaines ne semblent pas sur le point d'être levées, le dirigeant de Huawei prévoit de trouver un autre moyen pour faire de l'entreprise chinoise un concurrent de taille et regagner sa place sur le "trône des smartphones". Pour y parvenir, le géant prévoit d'accélérer sa présence dans un domaine en particulier : la fabrication de puces électroniques.



Depuis 2019, suite à une décision de l'ancien président américain Donald Trump, Huawei a été placée à l'instar de plusieurs autres compagnies chinoises sur une liste noire pour des soupçons de surveillance. Les entreprises américaines doivent depuis obtenir l'approbation du gouvernement avant de pouvoir commercer avec ces dernières.



"Nous sommes coincés"

Bien que l'élection de Joe Biden ait changé la donne pour TikTok et WeChat, concernant Huawei la vis a été serrée et l'administration du nouveau président a informé les fournisseurs de Huawei du renforcement des conditions d'autorisation de commercer. Par exemple, les composants utilisés pour ou avec les appareils 5G ne peuvent plus être vendus.



"Tout le monde sait que les puces de téléphone nécessitent une technologie avancée dans une petite taille avec une faible consommation d'énergie" a déclaré Guo Ping, président de Huawei, lors d'une récente séance de questions-réponses avec le personnel dévoilée par Reuters. "Huawei peut concevoir celle-ci, mais personne ne peut nous aider à la fabriquer, nous sommes coincés", a-t-il déploré.



Le pari de l'autosuffisance

Toutefois, le fabricant "continuera d'exister dans le domaine des téléphones mobiles et ce grâce aux progrès constants dans la production de puces" a déclaré Guo Ping. "Le trône des smartphones finira par revenir", a-t-il ajouté indiquant sa volonté de retrouver une position de choix dans le secteur.



Il y a quelques semaines, le PDG de Huawei Ren Zhengfei avait pour sa part déclaré en interne ses ambitions pour détourner les sanctions américaines et retrouver une certaine indépendance. Il avait indiqué alors vouloir se concentrer sur le développement de ses logiciels, notamment HarmonyOS, afin de signer davantage de contrats dans des zones géographiques stratégiques dont l'Afrique, l'Europe, l'Asie-Pacifique.



Huawei, qui fut un temps brièvement le plus grand vendeur de smartphones au monde, a quitté les rangs des cinq premiers vendeurs chinois au dernier trimestre, pour la première fois en plus de sept ans, selon le cabinet d'études Canalys. Récemment, la société a été contrainte de proposer ses nouveaux smartphones P50 et P50 Pro sans 5G et sans Android. Sa marque de smartphones d'entrée de gamme Honor, dont elle s'est séparée en 2020, a quant à elle présenté ses premiers téléphones depuis son rachat dotés des puces 5G de Qualcomm.