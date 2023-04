En Allemagne, l'agence chargée de la cybersécurité utilise toujours des composants de Huawei

Les révélations sont particulièrement cocasses au moment où Berlin réfléchit à bannir Huawei des réseaux 5G, en raison de craintes d’espionnage par les autorités chinoises. Selon Handelsblatt, l’agence chargée de la cybersécurité (la BSI, l’équivalent de l’Anssi française) utilise, elle, toujours des équipements du groupe de Shenzhen.

Cette information a été obtenue par l’opposition parlementaire, qui avait effectué une demande d’informations auprès du gouvernement, indique le plus important quotidien économique allemand. Elle pourrait être explosive alors que le débat politique est très fort outre-Rhin sur le degré de menace que représente Huawei, et sur la réponse à y apporter.

L'armée aussi concernée ?

Alertée depuis des années par les Etats-Unis, l’Allemagne a mis beaucoup de temps à réagir. En 2019, Arne Schönbohm, l’ancien directeur de la BSI - limogé fin 2022 pour ses liens avec une entreprise soupçonnée d’être proche de la Russie -, écartait ainsi tout danger. “Il est complètement sans importance que les composants proviennent de Chine, de Corée ou de Suède”, assurait-il, en référence au coréen Samsung et au suédois Ericsson, les concurrents de Huawei sur le marché des équipements de réseau.

L'agence chargée de la cybersécurité pourrait ne pas être un cas isolé, indique par ailleurs Handelsblatt. Dans sa réponse, Berlin reconnaît en effet “qu’il ne peut pas être exclu” que des équipements chinois soient également utilisés par la Bundeswehr, les forces armées du pays. Leur infrastructure de communication s’appuie en effet sur les recommandations de la BSI.

Huawei présent dans les réseaux 5G

Depuis 2020, une loi sur la sécurité informatique prévoit que les équipements des réseaux 5G soient testés et certifiés par la BSI. Depuis, les grands opérateurs allemands n’utilisent quasiment plus de composants fournis par Huawei ou par ZTE pour leur cœur de réseau, l’élément le plus critique.

En revanche, les deux groupes chinois occupent toujours une place importante pour les équipements périphériques. Selon une étude du cabinet de conseil en télécoms Strand Consult publiée en décembre 2022, 59% des équipements radio 5G (antennes et stations de base qui communiquent avec le cœur de réseau) en Allemagne sont fournis par Huawei et ZTE.

Ce chiffre s’explique notamment par une contrainte technologique : certains équipements 5G ne peuvent être associés qu’avec des équipements 4G du même fournisseur. Remplacer le matériel Huawei et ZTE pourrait être particulièrement onéreux, préviennent ainsi les opérateurs alors que le gouvernement réfléchit à prendre une telle mesure. Une décision est attendue dans les trois mois.