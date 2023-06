Hub One s'associe à la Banque des territoires pour créer une plateforme d’exploitation des données aéroportuaires

Hub One est un opérateur de technologies digitales dédiées aux entreprises des secteurs industriels appartenant au groupe Aéroports de Paris (ADP). Il a annoncé le 5 juin 2023 avoir développé une plateforme d’exploitation des données aéroportuaires baptisée "Hub One DataTrust". Une filiale de Hub One a été créée conjointement avec la Banque des Territoires pour commercialiser cette plateforme, elle prend son nom.

Une market place des données aéroportuaires

Pour le moment, "Hub One DataTrust" permet aux entreprises du transport aérien, qui engrangent de plus en plus de données, de les partager et/ou les commercialiser. Il s’agit en fait d’une market place qui permet aux acteurs d’un même écosystème de vendre leurs données pour les valoriser, ou d’en acheter pour potentiellement en tirer des instructions permettant d’optimiser leurs performances ou leurs processus.



Hub One DataTrust promet que le tout se fait au sein d'"un cadre sécurisé", assurant répondre aux enjeux de la règlementation européenne DGA (Data Governance Act).

50 clients d'ici 2024 et d'autres secteurs d'activité couverts

La plateforme propose, en option, "des outils et technologies avancées d’apprentissage automatique (machine learning)", explique l’entreprise sans donner plus de détail. Pour concevoir et développer cette offre, Hub One DataTrust s’appuie sur Fujitsu. Concernant l’échange de données et leur monétisation, elle passe par la solution technologique Data Exchange Platform de la société française Dawex.



Hub One DataTrust vise plus de 50 clients d’ici la fin 2024. Si elle se concentre pour l’heure sur le transport aérien, elle prévient qu’elle couvrira d’autres secteurs d'activités par la suite, notamment dans les domaines portuaires et de la logistique.