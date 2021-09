Hublo lève 22 millions d'euros pour sa solution de gestion RH des établissements de santé

Hublo lève 22 millions d'euros pour faciliter la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé que sont les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad. La start-up a mené cette levée de fonds en série A, annoncée lundi 13 septembre 2021, auprès de Revaia (ex Gaia Capital Partners) et du fonds allemand Acton Capital.



Gestion des absences

La jeune pousse se targue de développer un outil simplifiant la gestion des remplacements et des recrutements de soignants. Les établissements de santé peuvent se créer un réseau avec leurs agents, salariés et vacataires et poster les offres de missions de remplacement afin de recruter le profil correspondant le mieux. Hublo précise qu'il est possible d'accéder à un tableau de bord afin de suivre l'évolution du réseau de remplaçants. Sa solution peut facilement être connectée aux outils de gestion RH déjà utilisés dans les établissements comme les logiciels de paie ou de planning.



Les absences imprévues et de façon plus générale la gestion du personnel sont des enjeux majeurs pour les établissements de santé. L'absentéisme représente en moyenne 10% des effectifs, selon Hublo. Et les difficultés liées à cette gestion se sont retrouvées accrues avec la pandémie de Covid-19. La jeune pousse rappelle d'ailleurs avoir mis gracieusement sa plateforme à disposition des établissements de santé en mars 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Lors de cette opération, 60 000 professionnels de santé ont été mobilisés en deux mois afin d'aider 6000 établissements.



"Nous sommes convaincus que l'amélioration du système de santé en Europe passe par une simplification du quotidien des professionnels de santé, afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et le soin", a commenté Antoine Loron, président et co-fondateur de Hublo.



Développement européen

Hublo dispose actuellement de 75 salariés répartis dans ses bureaux à Paris, Sophia Antipolis et Cologne. La start-up compte en recruter 200 d'ici 2023 et poursuivre sa conquête de nouveaux clients. Elle en recense déjà 2800 en France et en Allemagne dont Korian, Ramsay Santé, Elsan, le CHU Saint-Etienne ou encore l'Hôpital Européen. 400 000 professionnels sont inscrits et actifs sur sa plateforme et plus de 7000 missions sont publiées tous les jours.



Déjà présente en France et en Allemagne, Hublo entend poursuivre son développement sur ces marchés et se lancer dans 4 nouveaux pays européens ces 18 prochains mois. La jeune pousse souhaite également poursuivre le développement de son outil et diversifier son offre comme elle l'a déjà fait en proposant des solutions de gestion des contrats de travail, de signature électronique ou encore de rappel massif en cas de crise comme la mise en place du Plan Blanc.