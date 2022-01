Hublo rachète Mstaff pour devenir leader européen des ressources humaines dans la santé

Après avoir levé 22 millions d'euros en septembre dernier, la start-up française Hublo annonce avoir acquis Mstaff, une entreprise spécialisée dans la gestion du recrutement dédiée au secteur de la santé, ce mardi 18 janvier. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. L'objectif d'Hublo est se positionner comme le leader européen des ressources humaines dans la santé.



Gérer l'absentéisme

Le manque de personnel soignant dans les établissements de santé est un problème majeur. D'après la Fédération Hospitalière de France (FHF), elle frôle aujourd'hui les 10%. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime de son côté qu'il manquera 18 millions de professionnels de santé dans le monde d'ici 2030.



C'est pour aider les établissements à gérer leurs remplacements de personnel qu'Hublo a développé un logiciel. Ils peuvent se créer un réseau avec leurs agents, salariés et vacataires et poster les offres de missions de remplacement afin de recruter le profil correspondant le mieux. Hublo précise qu'il est également possible d'accéder à un tableau de bord afin de suivre l'évolution du réseau de remplaçants. Sa solution peut facilement être connectée aux outils de gestion RH déjà utilisés dans les établissements comme les logiciels de paie ou de planning.



Sa solution est aujourd'hui utilisée par 3200 établissements et 430 000 professionnels de santé en France et en Allemagne. Près de 10 000 missions sont publiées chaque jour sur la plateforme éditée par la jeune pousse.



Mstaff, le spécialiste du recrutement

Grâce au rachat de Mstaff, elle souhaite enrichir sa solution avec un logiciel SaaS spécialisé dans la gestion du recrutement de personnel soignant. Une "équipe d'experts en communication RH" accompagne également les professionnels de santé pour "développeur leur marque employeur (...) sur la page de leur établissement", précise l'entreprise parisienne. Le logiciel a séduit 50 000 utilisateurs en France et plus de 100 établissements, dont le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours qui a réalisé près de 2000 recrutements via la plateforme.



"Ce rapprochement va nous permettre de proposer un accompagnement de qualité dans la conduite du changement et la digitalisation des établissements de santé", a déclaré Edouard Alexandre-Dounet, fondateur et CEO de Mstaff. En effet, d'après les partenaires, leurs solutions se complètent parfaitement : là où Hublo prend en charge la gestion immédiate de l'absentéisme et la pénurie de personnel, Mstaff facilite "la constriction d'équipes solides sur le long terme".



Conquérir de nouveaux marchés

Pour soutenir son développement dans d'autres pays européens, Hublo mise sur le recrutement de 200 personnes d'ici 2023 dans tous les départements de l'entreprise (développement technique et produit, commercial, gestion de projet, data, finance, RH, marketing...).