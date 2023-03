Humane lève 100 millions de dollars et s'allie à OpenAI, mais ne dit toujours rien sur son produit

Humane, une start-up fondée par d’anciens cadres d’Apple, a annoncé le 8 mars 2023 avoir levé 100 millions de dollars en série C. Elle dit travailler avec Microsoft pour alimenter ses services cloud et avec OpenAI pour intégrer des services d'intelligence artificielle dans son futur produit, qui reste très mystérieux. Tout juste sait-on qu'il sera présenté cette année.

Ce tour de table a été mené par Kindred Ventures, avec la participation d’entreprises technologiques de classe mondiale comme Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund ou encore Qualcomm Ventures. Sam Altman, fondateur d'OpenAI, a lui aussi apporté son soutien. Deux précédentes levées de fonds avaient déjà permis à Humane d’obtenir 130 millions de dollars.

200 employés, dont une dizaine venant d'Apple

Humane a été fondé en 2018. Les cofondateurs, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, mari et femme, ont quitté le navire en 2016. Elle était directrice du système d'exploitation, lui directeur de la conception de l'interface utilisateur et le designer de l'iPod, de l'iPad ou encore de l'Apple Watch.

Ils ont ensuite été rejoints par Patrick Gates (ex-directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel). La start-up compte aujourd’hui 200 employés parmi lesquels une dizaine ont été récupérés chez le géant à la pomme.

Néanmoins, cinq ans après, la start-up dispose d'énormes capitaux, mais d’aucun produit commercialisé. Elle entretient le mystère sur sa technologie et se contente de lâcher de grandes phrases pour le moins évasives : "Humane s’attelle à construire non pas pour le monde tel qu'il existe aujourd'hui, mais tel qu'il pourrait être demain", grâce à une plateforme logicielle et un appareil grand public "ayant pour but de révolutionner les interactions entre l'homme et la machine".

Un appareil intégré, une plateforme cloud, et de l'IA

La start-up promet une révélation au printemps, mais le portefeuille de brevets publiés en 2020 donne quelques indices, même si rien ne garantit que les premiers produits de l’entreprise s'appuieront sur celui-ci. Si c'est le cas, il pourrait s'agit d'un dispositif à porter sur le corps, utilisant un système de projection laser pour afficher les données sur n'importe quelle surface, permettant à l'utilisateur de continuer à interagir avec son environnement sans être immergé dans un écran.

L'engin intègrerait une caméra vidéo, une caméra 3D, des microphones pour les requêtes vocales ainsi que des capteurs de profondeur et de mouvement permettant d’identifier les gestes humains et les objets. Le terminal fonctionnerait sous Android (Humane a posté des offres d'emploi dans ce sens) et disposerait d’une puce Snapdragon, d’où les investissements de Qualcomm dans la start-up.

Dans un communiqué de l'entreprise, Patrick Gates, son directeur technique, déclare : "Nous construisons depuis plus de quatre ans maintenant, passant d'un petit groupe autour d'une table de conférence à une équipe de classe mondiale s'apprêtant à livrer un produit et une plateforme, aux côtés de certaines des entreprises de technologie et d'IA les plus influentes au monde. Nos produits sont basés sur une plateforme intégrant appareil physique et cloud, qui nous permettra de créer des expériences portées par l'IA qui seront naturelles, amusantes et nécessaires."