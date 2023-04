Hupso Academy, Pony, Bsport… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Hupso Academy a levé 7 M€

RH, Education

Plateforme de formation professionnelle à distance.

Investisseurs : Educapital, Evolem, business angels



Pony a levé 4,5 M€

Transport

Développeur de flottes de trottinettes et vélos électriques en libre-service.

Investisseurs : Épopée Gestion, Demeter, Aquiti Gestion



Bsport a levé 4 M€

Sport

Logiciel de gestion dédié aux salles et boutiques de fitness.

Investisseurs : Seventure Partners, Seed4Soft, business angels



Monogram a levé 3 M€

Mode, Luxe

Boutique en ligne de produits de luxe de seconde main.

Investisseurs : HWA, business angels



Bastion a levé 2,5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Solution de cybersécurité tout-en-un dédiée aux PME et ETI.

Investisseurs : Frst Ventures, Global Founders Capital, Kima Ventures, Motier Ventures



Verteego a levé 2,5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Outil d’aide à la décision destiné aux acteurs du retail.

Investisseurs : Archipel Ventures, Supercapital, Holnest, Finoli, Bpifrance, Kima Ventures, business angels



Datintek a levé 1,3 M€

Marketing & Communication

Plateforme d’analyse de données de paiement destinée aux annonceurs souhaitant affiner leur ciblage publicitaire.

Investisseurs : Lusis, business angels



Abby a levé 1,2 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Plateforme de gestion administrative et comptable destinée aux travailleurs indépendants.

Investisseurs : Yeast, Tomcat Invest, Myrtus Venture, business angels



Neo by Nature a levé 1,2 M€

Beauté, Santé

Marque de cosmétiques rechargeables.

Investisseurs : business angels



Rewayz a levé 1 M€

RH, Education

Plateforme offrant un accompagnement personnalisé dans la réflexion professionnelle.

Investisseurs : Village By CA Nord de France, Euratechnologies, Hodéfi, Réseau entreprendre Nord



MakeMyMask a levé 1 M€

Beauté, Santé

Marque de soins capillaires.

Investisseurs : business angels



Qiti a levé 600 000€

Finance, Assurance

Courtier digital en assurance à destination des expatriés.

Investisseurs : business angels



Fari Analytics a levé 500 000€

Finance, Assurance

Logiciel de facturation de transport de marchandises.

Investisseurs : Finaqui, Bpifrance, business angels



Goamigo a levé 100 000€

Loisirs, Tourisme

Plateforme permettant aux influenceurs de créer et vendre des voyages à leurs communautés.

Investisseurs : Finaqui, Bpifrance, business angels



Shippeo a levé un montant non communiqué

Distribution, Logistique, Retail

Logiciel de suivi en temps réel du transport de marchandises.

Investisseur : Orlen VC





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.