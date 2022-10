Hyundai investit 12,6 milliards de dollars dans le logiciel et va créer son propre OS

Hyundai a présenté le 12 octobre 2022 sa nouvelle stratégie logicielle. L'objectif : transformer tous ses véhicules en véhicules définis par logiciel, ou SDV pour "Software Defined Vehicles", d'ici 2025. Le véhicule défini par logiciel est un concept qui amène à ce que l'ensemble des paramètres et fonctionnalités d'un véhicule puissent être contrôlés par un logiciel.



Des mises à jour à distance

Ce changement viendra avec la prochaine génération de sa plateforme pour les véhicules électriques qui comprendra un contrôleur intégré ainsi qu'un système d'exploitation pour les véhicules connectés (ccOS) développé en interne. Les clients pourront améliorer à distance les performances et les fonctionnalités des véhicules, n'importe où et n'importe quand. Que ce soit des fonctionnalités pour la sécurité, le divertissement, la connectivité, les performances de conduite… elles pourront toutes être mises à jour à distance assure Hyundai.



Pour arriver à ses fins le constructeur prévoit d'investir massivement dans le logiciel. D'ici 2030 ce sont 12,6 milliards de dollars qui seront investis notamment pour établir un nouveau centre pour le logiciel afin de renforcer ses capacités dans ce domaine. Hyundai estime que près de 20 millions de véhicules seront enregistrés sur son service pour les voitures connectées d'ici 2025. Les clients pourront accéder à des fonctionnalités comme des abonnements à certains logiciels. Concrètement le constructeur entend proposer un service personnalisé, à la carte, pour ses clients.



"En transformant tous les véhicules en véhicules définis par logiciel d'ici 2025, Hyundai redéfinira complètement le concept de l'automobile et prendra l'initiative d'inaugurer une ère de mobilité sans précédent, assure Chung Kook Park, président de la division R&D. La création de véhicules visionnaires dotés de la capacité d'évoluer grâce à un logiciel permettra aux clients de maintenir leurs véhicules à jour avec les dernières fonctionnalités et technologies longtemps après avoir quitté l'usine."



Hyundai, comme bien d'autres constructeurs, suit ainsi les pas de Tesla qui a incontestablement bousculé le monde automobile avec ses véhicules électriques dont les logiciels peuvent être mis à jour à distance, qu'il s'agisse du système de freinage d'urgence, du verrouillage du véhicule ou de toute autre fonctionnalité.

Tous les constructeurs se lancent

Les données des véhicules connectés seront mises en réseau avec celles issues des autres solutions de mobilité du groupe comme sa gamme de véhicule autonome personnalisables dite "Purpose Built Vehicles" (PBV), les solutions de mobilité aérienne avancées, les robots taxis et les robots. Hyundai entend mettre au point une nouvelle plateforme de données.



Le constructeur pense que regrouper ces informations peut l'aider à proposer des services innovants. Il évoque également un écosystème ouvert et des partenariats d'autres secteurs industriels tels que la logistique, l'hébergement, les loisirs et le divertissement. Le but : proposer le plus de services possibles aux automobilistes.



Mercedes, Toyota, General Motors ou Volkswagen… nombreux sont les constructeurs à vouloir développer leur propre système d'exploitation. Les logiciels prennent de l'importance dans les véhicules et les constructeurs semblent vouloir reprendre la main sur ces développements qui auparavant ne faisait pas partie de leurs préoccupations et demandent de nouvelles compétences. Se plonger dans ce domaine leur permet également de garder la main sur les données issues des véhicules afin de commercialiser un ensemble de services.