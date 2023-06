IA Booster France 2030 : Bpifrance va aider les entreprises françaises à intégrer l’IA

Le plan plusieurs centaines de millions d’euros annoncé le 14 juin 2023 par Emmanuel Macron vise à soutenir l'ensemble de l'écosystème de l’intelligence artificielle, mais aussi à favoriser l’intégration par les entreprises françaises de cette technologie devenue incontournable et gage de compétitivité.

Pour ce faire, il comprend "IA Booster France 2030", un programme d’accompagnement pour l’intégration de solutions d’intelligence artificielle au sein des entreprises tricolores. Doté de 25 millions d’euros, il sera déployé par la Direction générale des Entreprises et opéré par Bpifrance en coordination avec les partenaires et dispositifs territoriaux.

Pour les entreprises réalisant plus de 250 000 euros de CA

Les entreprises françaises de tout secteur d’activité y sont éligibles, mais celles employant entre 10 et 2 000 collaborateurs et réalisant plus de 250 000 euros de chiffre d’affaires seront prioritaires. Les sociétés sélectionnées pourront bénéficier d’une prise en charge partielle du coût de la prestation choisie, pouvant aller jusqu’à 80%.

Le programme comprend un autodiagnostic à réaliser en 15 minutes, puis des modules de formation en ligne. Le premier webinaire d'introduction, intitulé "Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment en profiter ?", est organisé le 27 juin prochain et les entreprises peuvent d'ores et déjà s'y inscrire.

Du diagnostic au déploiement opérationnel

Un diagnostic plus poussé est ensuite réalisé pour dégager les axes de croissance envisagés par la société. Il se poursuit avec une mission de conseil individuelle sur 10 jours, qui permet de choisir les meilleures solutions d’IA correspondant aux cas d’usage déterminés avec l’entreprise, ainsi que d'établir le plan de leur mise en œuvre.

Puis, l’accompagnement se poursuit jusqu’à l’expérimentation de la solution d’intelligence artificielle retenue avec une seconde mission de conseil visant à amorcer son déploiement opérationnel.

Combien d'entreprises pourront en profiter ?

Selon le communiqué du gouvernement, le programme devrait toucher "plusieurs milliers d’entreprise", alors que celui de Bpifrance parle de "800 accompagnements". Il y a peut-être une distinction à faire entre une partie gratuite (certainement les formations en webinaire) et une autre payante (les missions de conseil individuelles). Il peut également s'agir d'un couac dans la communication précoce autour du dispositif, dont l'annonce a peut-être été précipitée par l'événement VivaTech où s'exprimait le président de la République.