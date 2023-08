IA générative : Alibaba Cloud rend open-source ses grands modèles de langage

C'est une incursion de plus de la Chine dans la course à l'intelligence artificielle générative. Alibaba Cloud rend open-source Qwen-7B et Qwen-7B-Chat, deux versions de son grand modèle de langage (LLM) Tongyi Qianwen. La filiale de cloud computing du géant chinois du e-commerce l'a annoncé le 3 août dans un communiqué, comme le relate le média américain CNBC.



Le "7B" de Qwen-7B signifie "sept milliards". C'est le nombre de paramètres que possèdent ce LLM ainsi que son équivalent conversationnel Qwen-7B-Chat. Rendre open source des outils aussi puissants, moins de quatre mois après le déploiement de son principal modèle de langage Tongyi Qianwen, permet à Alibaba d'étendre son influence sur le secteur florissant de l'IA générative.

Concurrencer Meta et son Llama 2

"Nous souhaitons promouvoir les technologies inclusives et permettre à davantage de développeurs et de petites et moyennes entreprises de profiter des avantages de l'IA générative", a commenté Zhou Jingren, directeur technologique d'Alibaba Cloud Intelligence dans un communiqué. Le code de Qwen-7B et Qwen-7B-Chat est en effet accessible gratuitement, y compris aux entreprises qui délivrent des services comptant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Celles-ci devront demander une licence libre de droits à Alibaba.



Une mesure qui n'est pas sans rappeler le déploiement open-source de Llama 2, le grand modèle de langage de Meta dévoilé il y a trois semaines, et qui n'est payant que pour certaines multinationales. "Si vous êtes quelqu'un comme Microsoft, Amazon ou Google, et que vous revendez les services, nous pensons que nous devrions recevoir une partie des revenus pour cela", avait déclaré Mark Zuckerberg quelques jours plus tard.



Reproduire la stratégie de Meta en matière d'IA générative revient pour Alibaba Cloud à la concurrencer. Et, plus largement, à donner aux entreprises chinoises les moyens de leurs ambitions pour se positionner face à leurs rivales occidentales dans la course aux applications façon Chat-GPT et Midjourney. Alibaba Cloud, qui ne sera bientôt plus une filiale du groupe Alibaba, a d'ailleurs déjà lancé Tongyi Wanxiang, son propre outil de génération d'images, en juillet.