IA générative, podcasts, modération... Le nouveau CEO de YouTube annonce ses priorités pour 2023

Le 16 février, on apprenait que Susan Wojcicki, CEO de YouTube depuis neuf ans et figure emblématique de Google depuis 25 ans, se retirait pour laisser sa place à Neal Mohan.

Le CEO fraichement élu a publié, mercredi 1er février, une lettre destinée à la communauté YouTube, s’adressant à eux pour la première fois depuis sa prise de fonction. Il y annonce, sans grande surprise, que de nouveaux outils d’IA générative devraient être bientôt disponibles pour les créateurs, révèle de nouvelles fonctionnalités à venir pour YouTube Shorts, et confirme son envie de développer la diffusion de podcasts audio sur YouTube Music.

Changer virtuellement de tenues ou créer un décor de film fantastique grâce à l'IA

Dans les mois à venir, Neal Mohan a assuré que les créateurs de contenu seraient en mesure de "développer leur narration et d'augmenter la valeur de leur contenu, qu'il s'agisse de changer virtuellement de tenues ou de créer un décor de film fantastique en arrière-plan grâce aux capacités génératives de l'IA". Il a assuré que l’entreprise "prenait le temps de développer ces fonctionnalités", et que ces nouveaux outils seraient accompagnés de "protections pour adopter cette technologie de manière responsable".

D'autre part, le CEO a annoncé le lancement, cette année, d’un outil de création qui permettra aux utilisateurs de YouTube Shorts, la plateforme de partage de vidéos courtes, d'enregistrer une séquence dans une disposition côte à côte avec une autre vidéo déjà publiée sur la plateforme, afin qu'ils puissent facilement ajouter leur propre point de vue sur une tendance et réagir en direct. Il s’apparente à la fonction Duo de TikTok, devenue l'un des formats les plus emblématiques de l'application depuis son lancement en 2018, reprise par Instagram dans une variante adaptée aux Reels en 2021, baptisée "Reels Remix".

YouTube travaille sur une éventuelle obligation de suppression des contenus nuisibles

Message davantage politique, Neal Mohan a affirmé être d'accord avec les responsables gouvernementaux du monde entier qui tentent ces derniers temps de créer un environnement en ligne plus sûr, notamment pour les enfants. Il indique cependant que l'entreprise s'implique auprès des gouvernement américains comme européens pour s'assurer que la législation future soit "bien en faveur des utilisateurs".

Une allusion au débat très controversé concernant l’éventuelle suppression de la section 230 du Communications Decency Act, cette loi américaine datant de 1996 qui protège les géants du numérique des poursuites liées aux contenus diffusés sur leurs plateformes. Sans cette clause, les plateformes seraient tenues responsables de tous les contenus qu'elle hébergent, ce qui les exposerait à des risques juridiques forts et pourrait conduire à plus de restrictions de leur part envers les utilisateurs afin de se couvrir. Des projets de loi dans l'Union européenne et au Canada inquiètent aussi le dirigeant.

développer les podcasts audio

Enfin, affirmant que YouTube est désormais la deuxième plateforme la plus populaire pour l'écoute de podcasts (par le biais de podcasts hébergés sous forme de vidéos), Neal Mohan a confirmé sa volonté de développer ce type de contenu. "Si les dernières fonctionnalités ajoutées à YouTube Studio facilitent la publication de podcasts, nous allons commencer à proposer des podcasts audio et vidéo aux millions d'utilisateurs de YouTube Music cette année, d’abord aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde", a-t-il expliqué.

Plus tard mais toujours au cours de cette année, l'intégration de flux RSS "offrira aux podcasteurs un autre moyen de télécharger leurs émissions sur YouTube et offrira à nos utilisateurs davantage d'options d'écoute". YouTube se frottera donc à Apple Music et Spotify, et même à Google Podcasts.