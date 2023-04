IA générative : Une association allemande milite pour une recherche ouverte sur le modèle du CERN

Une organisation à but non lucratif allemande, Laion (Large-scale Artificial Intelligence Open Network), qui milite pour des modèles d'intelligence artificielle open source, a mis en ligne un framework pour entraîner les grands modèles de langage utilisés pour générer du texte et des images. Baptisé OpenFlamingo, il repose sur "une reproduction open source de Flamingo" de DeepMind (Google), et a pour objectif de faciliter la recherche sur l'IA générative. Dans le but, in fine, de "dépasser GPT-4".

L'association, qui dénonce l'emprise des grandes multinationales sur la recherche en intelligence artificielle, a parallèlement lancé une pétition pour demander la mise à disposition d'une infrastructure de recherche publique, open source et internationale, bâtie sur le modèle du CERN, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire où travaillait Tim Berners Lee lorsqu'il a inventé le "World wide web".

Un "CERN" pour la recherche en IA

Tout comme le CERN dispose d'accélérateurs de particules, les infrastructures de recherche réclamées par Laion comprendraient des machines équipées de 100 000 accélérateurs (par exemple des GPU). Elles seraient supervisées par les nations participant au projet, et utilisables par des chercheurs en fonction d'un niveau d'autorisation, comme dans les laboratoires de recherche biologiques. Tous les résultats seraient publiés.

"C'est une étape vitale pour assurer la sécurité et la fiabilité des technologies d'IA, alors qu'elles sont de plus en plus intégrées dans nos vies", déclare l'association. "Les technologies comme GPT-4 sont trop puissantes et importantes pour être contrôlées exclusivement par un petit nombre. Nous devons agir dès maintenant pour sécuriser l'indépendance technologique de notre société et protéger les principes démocratiques qui sont au cœur de notre mode de vie."

Laion est connue pour ses banques d'images libres de droit utilisées pour entraîner les modèles d'IA génératives d'images, dont notamment Stable Diffusion.