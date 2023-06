IA Medical lève 1,4 million d’euros pour diffuser son chatbot contre Alzheimer

C’est une terrible maladie neurodégénérative qui frappe des millions de familles françaises, laissant les proches dans le désarroi. La maladie d’Alzheimer touche 1 million de Français, et 2 millions d’aidants au bas mot. Le vieillissement de la population laisse prévoir une augmentation de ces chiffres : "Il est prévu qu’un actif sur quatre sera proche aidant en 2030", mentionne Lydie Catalano, 40 ans, cofondatrice de la start-up IA Medical, dont le siège social est situé à Lyon, et qui vient de sortir une version beta de son chatbot Alix.



Aidée de trois ingénieurs informaticiens récemment diplômés (Epitech et Ynov), dont son frère Alexandre, Lydie Catalano a mis au point un chatbot, Alix, qui s’appuie sur une base de données de 15 000 références afin de proposer des jeux cognitifs et des services pratiques d’orientation. Ceux-ci s’enrichissent et évoluent en permanence pour éviter les répétitions.



"Nous nous sommes appuyés sur des expériences terrain, validées par des gériatres et des psychologues avant d’élaborer une version beta", explique Lydie Catalano, dont la start-up vient de boucler une levée de fonds de 1,4 million d’euros afin d’envisager une version commerciale.



Le fonds d’investissement Klesia, qui dépend d’Agircc-Arco, gestionnaire du régime de retraites des salariés du privé, et Bpifrance ont apporté des financements pour 650 000 euros. Le reste correspond à une ouverture du capital à des associés particuliers, dont des médecins.

Version web, surtout pas une appli

Cette ancienne consultante (Inseec, Ifag), reconvertie pendant un temps professeur d’arts plastiques, a elle-même été sensibilisée au sujet par des situations similaires dans sa famille. "Mon papa a accompagné ma grand-mère, et c’était épuisant pour lui", témoigne la dirigeante. "Un aidant travaille environ 8 heures par semaine, sans qu’il ne dispose de reconnaissance, ni d’outils adaptés. Et quand ils existent, ils sont compliqués à trouver", analyse Lydie Catalano.



Alix sera accessible sur le web, mais pas via une application native, "car cela supposerait que les malades et les aidants aient des téléphones performants, un bon réseau, et qu’ils n’oublient pas leurs codes PIN pour les allumer", ajoute-t-elle. Une version gratuite du chatbot contre le harcèlement scolaire, Charly, a servi de rampe de lancement.



Concernant la gestion des données privées des patients, "tout le code est 100 % maison. Et nous avons la certification hébergement des données de santé", assure la jeune femme, qui s’apprête à mettre sur le marché une version gratuite en septembre. Celle-ci va s’enrichit avec l’usage et deviendra payante en 2024.



Gra?e à cet apport financier, IA Medical, qui emploie quatre collaborateurs, veut renforcer ses équipes pour la commercialisation du chatbot et enrichir les contenus. La start-up veut aussi organiser des événements impliquant des malades, des aidants, des professionnels de santé et des travailleurs sociaux.