IA : Sanofi signe un partenariat de 1,2 milliard de dollars avec Insilico Medicine pour la recherche

Sanofi continue de miser sur l’intelligence artificielle. Le groupe pharmaceutique français a ainsi signé un accord de collaboration avec Insilico Medicine, une entreprise honkgonkaise spécialisée dans la découverte de médicaments au stade clinique, qui mettra à disposition sa plateforme d’IA, Pharma.AI, pour faire progresser des composés thérapeutiques jusqu’au stade de candidat médicament.

Découverte de nouveaux médicaments

Si Sanofi s’est engagé à débourser 21,5 millions de dollars pour couvrir les frais initiaux et relatifs à la nomination des nouvelles cibles, ce partenariat pourrait atteindre un total de 1,2 milliard de dollars — en fonction des progrès et des objectifs de développement atteints. "Nous sommes impatients de travailler avec Insilico Medicine, un leader avéré de la découverte de médicaments assistée par l’IA", a déclaré Changchun Xiao, responsable de la recherche en Chine chez Sanofi. "Cette collaboration permettra de tirer parti de nos capacités complémentaires, ainsi que de la colocation de nos équipes scientifiques, pour stimuler les efforts de découverte de médicaments de l’Institut Sanofi pour la recherche biomédicale (SIBR), le centre de R&D de Sanofi en Chine", a-t-il ajouté.

"Cette étroite collaboration permettra à Sanofi de bénéficier immédiatement des capacités de l’une des meilleures startups de l’IA, en plus d’enrichir son pipeline de découverte de médicaments”, a déclaré de son côté le PDG et fondateur d’Insilico Medicine, Alex Zhavoronkov.

Sanofi n'en est pas à son coup d'essai

Ce n’est pas le premier accord de ce type pour Sanofi. En janvier dernier, la multinationale française s’était associée avec l’entreprise britannique Exscientia pour tirer profit de son expertise en matière d’IA et de sa plateforme de médecine personnalisée pour un programme de recherche axée sur un maximum de 15 nouvelles molécules candidates en oncologie et en immunologie. Là encore, si le paiement initial s’était élevé à 100 millions de dollars, le potentiel de la collaboration pourrait atteindre 5,2 milliards de dollars.

Quelques mois plus tôt, Sanofi avait annoncé investir 180 millions de dollars dans la start-up française Owkin et ses capacités en matière d’intelligence artificielle et d’apprentissage fédéré, avec l’objectif de faire progresser la recherche sur quatre types de cancer.