IBM lance de nouveaux outils de développement de modèles d'IA générative

IBM veut replacer la marque Watson sur le devant de la scène. Mardi 9 mai, à l’occasion de sa conférence annuelle Think, le géant informatique américain a dévoilé une nouvelle gamme d’outils devant permettre aux entreprises de tirer profit de l’émergence d’intelligence artificielle générative.



Cette offre est baptisée watsonx, en référence au superordinateur maison qui avait fait sensation en 2011 en battant des champions de Jeopardy!, le plus célèbre jeu télévisé aux Etats-Unis. Mais qui depuis ne s’est jamais transformé en activité rentable. IBM revendique déjà deux clients majeurs: l'éditeur allemand SAP et la banque espagnole BBVA. Son offre sera officiellement lancée en juillet.

En concurrence avec Microsoft et Google

Concrètement, IBM va mettre à disposition plusieurs modèles d’IA générative pré-entraînés, comme de grands modèles de langage ou un générateur de code informatique. Ses clients pourront alors y injecter leurs propres données pour concevoir des fonctionnalités adaptées à leurs besoins spécifiques.



IBM mettra à disposition la poignée de modèles qu’elle commence à déployer dans plusieurs de ses produits. Le groupe s’est aussi associé avec la start-up américaine HuggingFace, pour avoir accès à sa large librairie open source de modèles d’intelligence artificielle.



La société entrera ainsi en concurrence avec Microsoft, associé avec OpenAI, Google ou encore Amazon, qui proposent déjà des produits similaires. Mais elle espère tirer son épingle du jeu en mettant en avant la sécurité des données, assurant que celles-ci resteront confidentielles et qu’elles ne serviront pas à entraîner d’autres modèles.

L'IA pour remplacer les tâches répétitives

“Il y a beaucoup d’excitation autour de l’intelligence artificielle, mais il y a aussi de la prudence dans les entreprises, en particulier celles qui évoluent sur des secteurs réglementés”, souligne Arvind Krishna, le directeur général, dans des propos rapportés par Techcrunch. Face à ses rivaux, la société compte aussi sur son armée de consultants, pouvant épauler les entreprises dans leurs projets.



IBM vise le marché du service client, de la cybersécurité, des achats ou encore de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société estime qu’une grande partie des tâches répétitives pourront être remplacées par des IA génératives. Elle vient d’ailleurs de geler une partie de ses embauches, anticipant jusqu’à 8 000 emplois en moins dans ses fonctions support "grâce à l'IA".