IBM rachète Apptio, signant sa septième et plus importante acquisition de l'année

IBM continue ses emplettes. Profitant de la chute des valorisations des sociétés technologiques, le géant américain a officialisé lundi 26 juin le rachat de l’éditeur de logiciels américain Apptio pour 4,6 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros). Il s’agit déjà de sa septième acquisition de l’année.



Fondé en 2007, Apptio est spécialisé dans les solutions FinOps, qui permettent aux entreprises de surveiller et de gérer leurs budgets dans les clouds publics et hybrides. La société revendique plus de 1500 clients, dont la majorité des entreprises du Fortune 100, qui regroupe les 100 plus gros groupes américains.

Transformation d'IBM

En 2019, trois ans après son introduction en Bourse, Apptio avait été racheté par le fonds de private equity Vista Equity Partners pour 1,9 milliard de dollars. Celui-ci a donc plus que doublé le montant de son investissement. En quatre ans, le chiffre d’affaires de la société, qui n'est plus cotée et qui ne publie plus ses résultats, aurait aussi doublé, aux alentours de 500 millions de dollars.



Ce rachat s’inscrit dans le cadre du vaste projet de transformation d’IBM mené par Arvind Krishna, l'ancien responsable de la division cloud nommé au poste de directeur général en 2020. L’objectif est de réorienter, une nouvelle fois, le groupe informatique fondé il y a 112 ans. Cette fois-ci, IBM souhaite se renforcer dans le cloud hybride, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

30 acquisitions

Cette stratégie se traduit par de nombreuses acquisitions (plus de 30 depuis 2020), le plus souvent de jeunes entreprises permettant à IBM de mettre la main sur des technologies ou des équipes d’ingénieurs. Le chèque signé pour Apptio est le plus important depuis le rachat en 2019 de Red Hat, le spécialiste de l'open source en entreprise, pour 34 milliards de dollars.



La transformation d’IBM passe également par des coupes dans les effectifs et par des cessions d’actifs. Fin 2021, le groupe d’Armonk a ainsi procédé à la scission de ses activités de services informatiques, regroupées dans une nouvelle société baptisée Kyndryl. L’an passé, il a aussi vendu une grande partie des actifs de sa division Watson Health, qui ambitionnait d'utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé.