IBM rachète l'israélien Polar Security, spécialisé dans la sécurité multicloud

IBM annonce avoir procédé au rachat de Polar Security, une entreprise israélienne spécialisée dans la sécurité du cloud et des logiciels as a service (SaaS), pour un montant d'environ 60 millions de dollars selon les informations de TechCrunch. La compagnie poursuit sa stratégie de développement dans le cloud hybride et l'intelligence artificielle à grand renfort d'acquisitions. Il s'agit de la cinquième depuis le début de l'année, et le nombre dépasse la trentaine depuis trois ans. En 2022, les revenus de l'activité cloud hybride d'IBM ont progressé de 11%.

Chasse aux "shadow data"

La dispersion des données des entreprises dans de multiples services cloud et logiciels basés sur le cloud expose parfois des données sensibles (logs, backups, données opérationnelles…) à l'absence de surveillance. Leur repérage, leur traçage et leur sécurisation, qu'il s'agisse de données structurées ou non structurées, font l'objet des services automatisés de Polar Security, fondée en 2021. La société fournit à ses clients des analyses et des recommandations quant aux vulnérabilités et aux non-conformités identifiées.

Polar Security, qui compte une vingtaine d'employés, sera intégrée à la suite de produits Guardium d'IBM, des solutions de protection des données. Guardium, également d'origine israélienne, avait été rachetée par IBM en 2009. Israël est une terre de prédilection pour le groupe américain, qui y opère son plus grand laboratoire de recherche en dehors des États-Unis. Il y rachète régulièrement des start-up (Databand, Trusteer, EZSource…).