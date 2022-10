IBM s'engage auprès du "rialityLab" de Marseille sur l’intelligence artificielle

"Nous voulons nouer des partenariats pour aller plus vite et plus fort sur l’expertise interne, les cas d’usages, les retours d’expériences… Nous sommes au service des entreprises. Cet accord avec IBM fait sens", indique Valérie Segrétain, présidente du riality Lab, à Marseille, qui signait le 24 octobre une convention avec Jean-Philippe Desbiolles, vice-président & Managing Director Financial Services d’IBM France.



Le document prévoit l’organisation d’événements communs associant des industriels, des experts, des webinaires, des séminaires ou des "hackathons", mais aussi de la veille technologique sur toutes les questions relatives aux données, applications et technologies d’intelligence artificielle.

Un espace de démonstration

IBM pourra aller jusqu’à présenter sur le lieu de 250 m2, situé au sein même du Palais de la Bourse de la CCI Aix-Marseille-Provence qui l’a fondé (avec l’appui d’Aix-Marseille Université, Microsoft, Sopra Steria Next, la Cité de l’Innovation et des Savoirs, Kedge Business School, Enedis et IBM), des prototypes et démonstrateurs de solutions afin que les TPE/PME de la métropole marseillaise puissent apprécier concrètement l’usage qu’elles pourraient en faire pour leurs propres activités, qu’elles démarrent simplement dans le domaine ou souhaitent mieux intégrer l’IA dans leur gestion, la compréhension de leur marché ou leur approche de leur clientèle.



Jean-Philippe Desbiolles n’a d’ailleurs pas manqué d’inviter les entreprises présentes à accélérer leurs investissements dans ces solutions au risque de se retrouver prochainement dépassées par des concurrentes plus réactives. "L’IA, ce n’est pas un sujet imposé d’ailleurs, elle va changer tout, pour tout et tous, il n’y a pas à se demander si c’est bien ou pas pour son entreprise, il faut y aller pour ne pas se fragiliser. L’efficacité et la réalité tangible de ce partenariat se mesurera au nombre d’entreprises que nous aurons réussi à aider à s’approprier le sujet et à le porter sur le territoire."

L’humain au centre

Pour Valérie Segrétain, la crise actuelle sur les énergies, l’explosion des coûts des matières premières sont des problématiques d’exploration potentielle de l’intérêt de l’IA dans les sociétés provençales, pour traquer les sources d’économies. Se disant très attaché à la perception de l’IA du point de vue humain, Jean-Philippe Desbiolles n’entend pas limiter l’implication d’IBM dans le riality Lab aux seuls aspects technologiques.



L’espace doit être aussi destiné à prendre de la hauteur, à réfléchir sur les approches les plus appropriées pour qu’elle soit vraiment au service des citoyens. "L’IA n’est qu’une composante d’une transformation globale. Il faut mettre l’humain au centre de tout dans une perspective d’apprentissage continu. L’inclusion, c’est le reflet de la diversité telle qu’elle est dans la société. Si on ne la fait pas, nous aurons une intelligence artificielle biaisée par nature", insiste-t-il.