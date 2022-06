Ideel, une appli pour gérer l'ensemble de ses abonnements, lève 2 millions d'euros

Énergie, assurance, téléphonie, streaming, sport, mobilité… En moyenne, les Français détiennent 12 abonnements. Plusieurs start-up se sont récemment lancées sur le créneau de la simplification de leur gestion administrative, ciblant la "charge mentale" et les économies potentielles à réaliser pour les consommateurs. C'est le cas d'Origame, qui a levé 600 000 euros en février dernier, et de Ideel, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 2 millions d'euros.



"Pour beaucoup de Français, la multiplication des souscriptions est souvent synonyme de galère et il leur est impossible de savoir s’ils bénéficient constamment de la meilleure offre. C’est pour simplifier la gestion de ces abonnements que nous avons créé Ideel, une plateforme qui permet de bénéficier des tarifs les plus avantageux tout en se libérant des charges administratives", déclare dans un communiqué Edouard Alexandre, CEO et co-fondateur de la start-up dont le siège est situé à Enghien les Bains.



Prise en charge des démarches administratives

Fondée en 2018, Ideel va utiliser ce financement pour recruter hisser ses effectifs à 35 personnes en 2023, et pour améliorer son application mobile, dans le but d'atteindre 250 000 utilisateurs à la fin de cette année. Son tour de table a été mené par Seventure Partners (groupe BPCE), avec l'appui de Bpifrance, Techmind et de business angels.



Après avoir renseigné l'ensemble de ses abonnements (forfaits mobile et internet, gaz et électricité, assurances, streaming, salle de sport, presse, cinéma, banque, livraison, transport…), l'application d'Ideel fournit un tableau de bord récapitulant l'ensemble des contrats en cours, leur coût, et les liens vers les services client. Elle envoie des notifications d'échéances, offre la prise en charge des formalités de résiliation et de changement de fournisseur, permet de suspendre ses abonnements de manière centralisée, et suggère à ses utilisateurs des offres plus intéressantes pour eux le cas échéant. Ideel dispose pour cela du statut de courtier en assurance.



Entièrement gratuite pour les consommateurs (hors facturation au coût réel, par exemple pour l'envoi de courriers recommandés), elle compte à terme faire payer les fournisseurs pour être référencés sur sa plateforme, mais en restant transparant sur les commissions.