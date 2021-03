Ikea investit dans la start-up what3words qui cartographie le monde avec une précision de 3 m²

Ingka, la société qui possède presque tous les magasins Ikea à travers le monde, a investi 12 millions de livres (soit 13,9 millions d'euros) dans la start-up what3words. Cette jeune pousse britannique a une approche originale de la cartographie et la localisation qui a séduit le célèbre magasin d'ameublement néerlandais. Cette levée de fonds a été annoncée mercredi 24 mars 2021 par les intéressés.



"Avec la demande croissante en livraisons à domicile, les solutions déployables à grande échelle et durables deviennent primordiales, explique Krister Mattsson, managing director d'Ingka Investments, dans un communiqué. Nous pensons qu'il est important de soutenir la mise en place d'un système universel pour l'établissement des adresses […]".



Développement à l'international

What3words, qui a été fondée en 2013, a une approche originale et universelle de la cartographie et des adresses. Elle divise le monde en carrés de 3 mètres sur 3 mètres et attribue une adresse unique de 3 mots à chaque carré. Ces mots, qui sont générés aléatoirement et ne changeront plus jamais, permettent de retrouver facilement et de partager n'importe quel lieu.



Contrairement à une adresse postale ordinaire, qui pointe vers une rue ou un bâtiment, what3words se targue de permettre aux gens de spécifier un emplacement très précis comme une porte. Une précision utile dans le monde de la logistique et des livraisons qui sont des secteurs visés par la start-up. Avec cet apport financier, what3words souhaite poursuivre son expansion à l'international et multiplier les partenariats avec des entreprises de l'e-commerce et de la logistique.