Il est désormais plus simple de se désabonner d'Amazon Prime

Depuis ce 1 juillet, il est plus facile de se désabonner du service Prime d'Amazon pour les utilisateurs situés au sein de l'Union européenne. L'entreprise américaine a revu ses pratiques en réponse à une plainte déposée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), une fédération de 43 associations de consommateurs issues de 31 pays européens. Elle avait constaté qu'Amazon posait de nombreux obstacles au désabonnement via "des menus de navigation complexes, des formules alambiquées, des choix déconcertants et des incitations douces répétées".



"Une chose est claire: les procédés manipulateurs, ou “pièges à utilisateurs”, doivent être interdits. Je salue l'engagement pris par Amazon de simplifier ses pratiques afin de permettre aux consommateurs de se désabonner librement et facilement", a réagi Didier Reynders, commissaire européen à la justice.



Deux clics suffisent désormais

A la suite d'un dialogue entamé en avril 2021 avec la Commission européenne, Amazon avait commencé à modifier l'interface web de son service Prime en rendant l'intitulé du bouton d'annulation plus explicite et en abrégeant le texte explicatif. Désormais, la plateforme permet aux utilisateurs de se désabonner en deux étapes simples, au moyen d'un bouton d'annulation évident et visible. Le texte explicatif a encore été raccourci pour "ne pas désorienter les consommateurs par des mises en garde ni les dissuader de se désabonner".



Ces changements sont mis en oeuvre sur l'ensemble des sites internet exploités par Amazon au sein de l'UE et sur tous les appareils (ordinateur, téléphone portable et tablette).