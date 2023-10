"Il m’a ordonné de commettre ces crimes" : Caroline Ellison enfonce Sam Bankman-Fried

Témoin vedette du procès de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison a fait reposer la responsabilité de la faillite de FTX sur son ancien patron - et son ancien petit ami. “Il m’a ordonné de commettre ces crimes”, a-t-elle assuré au cours de son audition, organisée mardi 10 octobre à New York.



La jeune femme de 29 ans était jusqu’à l’an passé la directrice générale d’Alameda Research, un fonds d’investissement rattaché à la plateforme d'échanges de cryptomonnaie. Et dont les difficultés financières ont fait s'écrouler, en quelques semaines, le château de cartes bâti par “SBF”.



L'accusé et ses avocats veulent rejeter la faute de cette chute sur Caroline Ellison. Selon eux, elle n’aurait pas mesuré ou tenté de limiter les risques considérables pris par Alameda, engagé dans une stratégie hasardeuse d’endettement et de spéculation sur certaines cryptomonnaies.

Ligne de crédit “illimitée”

Pour financer ces investissements, puis faire face aux appels de marge de ses créanciers à partir du printemps 2022, Alameda s’est servi de fonds déposés par les clients de FTX. “Il a dit que FTX serait une bonne source de capital et a mis en place un système permettant à Alameda d'emprunter auprès de FTX”, indique Caroline Ellison.



Alameda bénéficiait alors d’une ligne de crédit “illimitée”, selon son ancienne dirigeante. En quelques mois, le fonds emprunte 14 milliards de dollars à la plateforme de cryptomonnaies. Il n’en remboursera qu’une partie : selon les autorités américaines, 8 milliards de dollars sont partis en fumée.



Le témoignage de Caroline Ellison rejoint celui de Gary Wang, l’un des cofondateurs de FTX, qui a assuré que “SBF” lui avait ordonné de mettre en place la “porte dérobée” qui permettait à Alameda de transférer des fonds de clients. Les deux responsables ont plaidé coupable, s’engageant à coopérer avec les autorités et à témoigner au procès de leur ancien patron.

Jusqu'à 110 ans de prison

Devant la justice, Sam Bankman-Fried affronte sept chefs d’inculpation. Il n’est cependant pas encore certain qu’il accepte de témoigner. Pour sa défense, ses avocats vont plaider la négligence, mettant en avant son inexpérience dans la gestion d’une entreprise et assurant qu’il ignorait que ses actes étaient illégaux. Ils chercheront aussi à rejeter la faute sur d’autres responsables. Au terme de six semaines d’audience, il risque jusqu’à 110 ans de prison.



Qu’il soit reconnu coupable ou innocent à l’issue de ce procès, Sam Bankman-Fried n’en aura pas fini avec la justice américaine. Cinq autres chefs d’inculpation ne seront examinés que dans un second procès, qui doit se tenir en mars 2024, pour des raisons juridiques liées au processus d’extradition depuis les Bahamas. Accusé de corruption en Chine et de violation des lois électorales américaines, il risque jusqu’à 45 années supplémentaires en prison.