Pas d'E3 en 2023... est-ce la fin définitive de ce qui fut la grand-messe du jeu vidéo ?

L'Electronic Entertainment Expo (E3), salon emblématique du jeu vidéo, n’aura pas lieu, ni en physique, ni à distance. L’annulation de l’évènement, qui aurait dû se dérouler du 13 au 16 juin prochain à Los Angeles, a été officiellement confirmée par l’Entertainment Software Association (ESA) sur Twitter.

Il faut dire que l’affaire n’était pas bien embarquée. Sony, Microsoft et Nintendo avaient annoncé qu’ils ne participeraient pas. Parmi les gros éditeurs de jeux, il ne restait qu'Ubisoft, qui après avoir annoncé sa présence s’est finalement rétracté il y a quelques jours. C’est peut-être ce qui a été décisif.

En somme, l’E3 n’aura jamais pu faire son retour depuis sa dernière édition en 2019. En 2020, il n’avait pas eu lieu à cause de la pandémie, une version digitale avait eu lieu en 2021, puis il avait de nouveau été annulé l’année dernière, soit disant dans l’optique de proposer une nouvelle formule en 2023.

Les éditeurs assurent de plus en plus leur marketing seuls

Dans un email envoyé par l’association à ses membres et relayé par IGN, cette dernière explique que l’E3 "reste un évènement et une marque appréciée de tous", mais que l’édition 2023 "n’a pas généré suffisamment d’intérêt pour assurer le bon déroulement d'une conférence capable de démontrer la taille, la force et l’impact de notre industrie".

Le président de l’ESA Stanley Pierre-Louis en a dit un peu plus à Games Industry : "Tout d'abord, plusieurs entreprises ont signalé que leur calendrier de développement des jeux a été modifié depuis le début de la pandémie de Covid-19. Deuxièmement, les vents contraires de l'économie ont poussé plusieurs entreprises à réévaluer la façon dont elles investissent dans les grands événements marketing. Et troisièmement, les entreprises commencent à expérimenter comment trouver le bon équilibre entre les événements en personne et les opportunités de marketing numérique".

Les autres grands évènements du secteur se portent bien

On notera néanmoins que la Gamescom, grand salon européen basé en Allemagne (qui se déroule fin août), se porte toujours bien, tout comme le Tokyo Game Show japonais (fin septembre) et même la Paris Games Week (novembre). S'il est vrai que les fabricants de consoles et les grands éditeurs tiers font attention à leurs dépenses, et que le marketing direct sur le web (dont les "Nintendo Direct" ont été les pionniers) a prouvé son succès, il reste donc bien une place pour les évènements physiques... Pourvu qu'un organisateur sache s'adapter aux besoins et exigences d'un salon moderne.

La question est aujourd'hui de savoir si, après tant d'années sans E3, l'évènement peut encore faire son come-back. Une question d'autant plus légitime que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Geoff Keighley, journaliste jeu vidéo devenu présentateur et businessman, n'a pas attendu pour rappeler que le "Summer Game Fest", son évènement concurrent conçu comme une conférence sur scène avec présentation de trailers (et beaucoup de publicités), tentera de remplir ce trou d'air le 8 juin. Ancien partenaire de l'E3, il s'en était désolidarisé en 2019 pour monter des projets parallèles grâce à ses relations tissées de longue date avec l'industrie.

Et bien sûr, les consoliers et grands éditeurs tiendront leurs propres évènements en ligne de leur côté.