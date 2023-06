Il y aura du WiFi gratuit dans les rames du Grand Paris Express

La qualité du réseau mobile dans le métro, le RER et le Transilien en Ile-de-France est désormais au niveau, selon les dernières mesures de l'Arcep. Mais il n'y a toujours pas de WiFi dans les rames, seulement dans certaines stations. Pour la première fois – sauf si d'ici la fin des travaux les choses changent -, le WiFi sera disponible dans les rames du futur réseau Grand Paris Express. Ce chantier pharaonique, qui comprend le prolongement de la ligne 14, ainsi que les nouvelles lignes 15,16, 17 et 18, s'étalera jusqu'en 2030 et permettra de se déplacer de banlieue à banlieue. 3 millions de passagers sont attendus chaque jour.

65 gares et 170 rames

65 gares, plus de 200 kilomètres de lignes et 170 rames seront équipées dès l'ouverture des lignes. C'est en tout cas l'objectif que se sont fixés la Société du Grand Paris (SGP) et le concessionnaire choisi pour le déploiement et l'exploitation, Hub One. Ce dernier, filiale à 100% du groupe ADP, aura également la charge du réseau d'internet des objets du Grand Paris Express (capteurs de sécurité, de propreté, de température, de qualité de l'air, compteurs, maintenance…).

Une société de projet dédiée sera créée prochainement avec la Banque des Territoires (CDC), actionnaire minoritaire, afin de porter cette concession sur une durée de 14 ans. Le budget de ce projet est supérieur à 10 millions d'euros. "Ce modèle innovant de la concession a été choisi car il est compatible avec les évolutions technologiques. Entre le temps long de la construction d'un métro et le temps court des télécoms, il fallait un moyen de ne pas figer les technologies comme dans un marché public. La concession donne cette autonomie", commente Marie-Christine Servant, responsable numérique à la Société du Grand Paris.

Publicité, roaming et services pro

L'accès au réseau sera gratuit, comme c'est aujourd'hui le cas dans le réseau RATP. Le modèle économique reposera sur la publicité, le roaming avec les opérateurs étrangers, ainsi que les services payants pour les professionnels (abonnement avec garantie de qualité de service et réseau IoT LoRaWAN). Les particuliers devront s'inscrire sur le portail du service, ce qui permettra aux régies partenaires de faire du ciblage publicitaire. "Le WiFi va servir de socle à la vocation de désenclavement numérique des territoires traversés par le Grand Paris Express", ajoute Henri Tallon, directeur de la BU télécom de Hub One, qui a également vocation à assurer la desserte en fibre des commerces sur le parcours.

Hub One s'appuiera sur l'expérience qu'il a acquise au sein des aéroports. À Roissy Charles-de-Gaulle et Orly, il exploite plus de 2000 bornes WiFi dans les aérogares. Pour le Grand Paris Express, il va devoir installer plusieurs milliers de bornes, fournies par Cisco. Ce qui s'annonce complexe en raison des contraintes multiples, comme l'explique Marie-Christine Servant.

Des contraintes techniques exceptionnelles

"Il faut s'intégrer dans l'ensemble des process de construction, récupérer des fenêtres de tir pour intervenir sachant que toutes les entreprises travaillent en parallèle, répondre à des contraintes de cohabitation radio avec les métros automatiques, et d'ingénierie dans des gares parfois très profondes. Il faut également respecter des contraintes esthétiques fixées par les cabinets d'architectes, et faire attention à ne pas gâcher la visibilité des œuvres d'art positionnées dans une partie de nos gares là où passent les voyageurs."

Dans les rames, la difficulté est de trouver une place aux antennes, à l'intérieur et sur le toit où sont aussi positionnés tout un tas d'autres équipements. Enfin, les lignes 17 et 18 seront en partie en extérieur, ce qui rajoute une contrainte supplémentaire. "Une antenne n'est pas conçue pour être mobile, à la base", pointe Henri Tallon.

Les premières stations à voir le jour seront celles de la ligne 14, étendue au sud vers Orly et au nord vers Saint-Denis à temps, en principe, pour les Jeux olympiques. Le Grand Paris Express sera également couvert en 5G.