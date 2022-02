Iliad intéressé par le rachat de la filiale de Vodafone en Italie

L'opérateur télécom français Iliad, présent sur le marché mobile italien depuis 2018, souhaite accélérer désormais sur le fixe. La maison mère de Free, qui a lancé sa première box en Italie le mois dernier, aurait déposé selon Bloomberg une offre de rachat sur la filiale italienne de Vodafone. Le projet avait déjà été rapporté par Reuters au mois de janvier. L'opérateur britannique s'était déclaré ouvert aux opportunités de cessions en Italie, en Espagne et au Portugal, sous la pression de l'un de ses actionnaires, le fonds activiste Cevian Capital.



Iliad Italie revendique aujourd'hui 10,5% de part de marché dans le mobile, et 8,5 millions de clients. Son patron Benedetto Levi avait indiqué qu'il cherchait à se renforcer sur ce marché, en guettant les possibilités de rachat d'un autre opérateur mobile. Lors du lancement de sa box, il a également lancé des offres d'abonnement couplé fixe-mobile à prix cassé.



Iliad, acteur de la consolidation européenne

En Italie, Vodafone possède un portefeuille de 3 millions de clients sur le fixe, et 2,7 millions de clients dans le mobile. Son acquisition permettrait à Iliad d'atteindre une part de marché dans la téléphonie mobile supérieure à 30%. Il existe à l'heure actuelle quatre opérateurs mobiles en Italie, comme en France. Les deux autres acteurs sont TIM (Telecom Italia), et WindTre (CK Hutchison).



En Europe, Iliad a par ailleurs avancé ses pions en Pologne en 2021, en rachetant UPC Poland pour 1,5 milliard d'euros, devenant le deuxième fournisseur d'accès internet dans le pays.