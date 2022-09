Iliad lance Stancer, une fintech de paiement à prix cassés pour les petits commerçants

Ce mardi, la fusée Iliad a retrouvé sa rampe de lancement, pour annoncer la création de Stancer, une fintech qui a pour ambition de "casser les codes du paiement pour les entreprises". On n'en attendait pas moins du groupe de Xavier Niel.



"deux à trois fois moins cher"

En réalité, il ne s'agit pas d'une création à partir de zéro. Stancer existe depuis 2018. Elle avait pour mission de gérer les paiements du groupe et de diverses filiales opérant dans le commerce et l’e-commerce, afin de limiter leurs frais. Mais elle s'ouvre aujourd'hui aux marchands, avec une première offre intitulée StancerPay, une solution d'encaissement physique et en ligne.



La promesse de Stancer repose avant tout sur le tarif, avec des frais "deux à trois fois moins chers que la concurrence" (banques et fintechs) sur les paiements par carte bancaire. La commission s'élève à 0,7% du montant des paiements en zone EEE, plus une commission fixe de 0,15 euro en ligne, et zéro frais fixe pour les paiements sur terminaux en dessous de 7 euros (0,07 euro au-delà). La solution est disponible sans engagement et le terminal de paiement mobile pour les magasins physiques, fabriqué par l'américain Verifone, est fourni gratuitement.

le premier produit d'une suite de solutions

"On estime que sur un encaissement à 30 euros, le commerçant fait une économie d’environ 50% avec Stancer. Sur un encaissement physique à 2 euros l’économie peut aller jusqu’à 80%", affirme le communiqué de la start-up. "Stancer est une solution de paiement plus juste. Nous l’avions d’abord créée pour nous, et aujourd’hui, après l’avoir testée et peaufinée pendant plusieurs années, nous voulons simplifier la vie d’autres professionnels. Stancer a été créé par des marchands, pour des marchands", déclare Xavier Niel, le patron d'Iliad.



La stratégie d'Iliad est donc de miser sur les volumes, et pour cela il démarre avec un gros client, lui-même. La fintech a ainsi géré plus d’un milliard d’euros de paiements sur les 12 derniers mois.



Agréée par l'ACPR en tant qu'établissement de paiement, Stancer est dirigée par George Owen, un ancien avocat d'affaires, depuis mai 2022. La fintech entend lancer à l'avenir une suite complète d’outils technologiques pour les marchands, en boutique physique et en ligne (paiement fractionné, création et hébergement de site e-commerce, scoring).