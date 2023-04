Iliad : nouvelles manœuvres d'approche de Vodafone ?

Iliad, qui a récemment affirmé son intention de se hisser parmi les trois premiers opérateurs télécoms en Europe, reviendrait à la charge sur les actifs de Vodafone, croit savoir Bloomberg. La maison-mère de Free a déjà tenté en 2022, sans succès, de racheter Vodafone Italie avec l'appui du fonds Apax Partners, pour 11,25 milliards d'euros. Cependant, le groupe britannique s'était dit ouvert à d'autres offres mieux disantes.

Une source a confié à Bloomberg que les discussions auraient repris depuis l'entrée de Xavier Niel, via sa holding personnelle, au capital du groupe Vodafone en septembre, dont il a acquis 2,5%.

Vodafone doit trouver des solutions

Vodafone, présent dans une vingtaine de pays, est comme de nombreux opérateurs historiques en pleine revue stratégique et se désengage progressivement de ses marchés non prioritaires, comme la Hongrie. L'ancien PDG du groupe vient de quitter le conseil d'administration fin mars et il n'a pas encore de remplaçant à ses fonctions opérationnelles. Vodafone est en difficulté en Allemagne, son plus gros marché. Les principaux actionnaires, entrés récemment au capital (l'opérateur émirati e&, Liberty Global, le fonds activiste Cevian) pourraient pousser pour des opérations de consolidation.

En Espagne, Vodafone avait cherché à se rapprocher de MasMovil avant de se faire doubler par Orange. Les actifs espagnols de Vodafone intéresseraient elles-mêmes le fonds américain Apollo, selon Bloomberg. Au Royaume-Uni, Vodafone cherche à fusionner avec l'opérateur mobile Three UK.