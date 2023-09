Imbroglio autour de la notion d'identité numérique

"C'est le même principe qu'une plaque d'immatriculation". Voici comment a résumé Paul Midy, le rapporteur général du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN) et député Renaissance de l'Essonne, son amendement visant à obliger les utilisateurs à fournir une preuve d'identité pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, "à l'exception des comptes privés ayant une portée limitée". Son objectif : "faire simplement que ce qui est illégal dans le monde physique (...) soit illégal dans le monde numérique".

Le gouvernement se montre défavorable

"Nous ne sommes pas des bagnoles", a rétorqué le député Renaissance Eric Bothorel lors des débats. Cette obligation "va mettre en danger un certain nombre d'acteurs : les personnes qui font de l'open source intelligent ainsi que les chercheurs qui ont besoin de préserver leur anonymat", a-t-il ajouté. Même son de cloche du côté de Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique. Interrogé par le député Nupes Aurélien Taché, il a répondu que "le gouvernement ne [pouvait] pas donner d'avis favorable sur une telle disposition en droit français pour des raisons d'inconventionnalité européenne".



Face au tollé général, Paul Midy, l'ancien consultant chez McKinsey et ex dirigeant des start-up Frichti et Jumia, s'est finalement ravisé. En effet, réclamer une preuve d'identité sur Internet pour mettre fin au "sentiment d'impunité", comme l'exprime le député, est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente : cette mesure ne sert à rien car l'anonymat sur Internet n'existe pas. Dans la très grande majorité des cas, les autorités répressives réussissent à retrouver les auteurs d'infractions en ligne à partir de leurs données de connexion. C'est la loi du 21 juin 2004 qui impose aux réseaux sociaux, en tant qu'hébergeurs, de conserver toutes les données permettant d'identifier les auteurs de contenus diffusés sur leurs services, telle que l'adresse IP.

Une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et les plateformes

L'enjeu ici est donc de favoriser une bonne collaboration entre les autorités enquêtrices et les plateformes. C'est ainsi qu'en janvier 2022 Twitter France et son directeur général, Damien Viel, ont été jugés devant le tribunal judiciaire de Versailles pour ne pas avoir aidé la justice à identifier des utilisateurs de messages injurieux visant un responsable de la préfecture des Yvelines. Comme le rappellent Eric Bothorel et le député MoDem Philippe Latombe dans une tribune publiée le 20 septembre, "aucune statistique ne démontre à ce jour que l'utilisation d'un pseudonyme ou d'un VPN compromet les performances des forces de police ou de gendarmerie dans la résolution des affaires, au point que commettre des délits en ligne serait moins risqué pour les coupables que dans la vie réelle".



Le faux débat sur l'anonymat en ligne a été rattaché à celui de l'identité numérique. A tort, a regretté Eric Bothorel : "il y a une grande confusion sur le sujet puisque vous parlez d'identité numérique (...) mais l'identité numérique c'est celle de l'Estonie et de Taïwan, qui permet l'accès à des services". Sur ce sujet, le gouvernement compte sur le projet de loi pour accélérer l'adoption de l'identité numérique. Un amendement fixe un objectif de 80% des Français qui devront être dotés d'une identité numérique au 1er janvier 2027 ; et près de 100% d'entre eux trois ans plus tard. FranceConnect, la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 1400 services en ligne, est aujourd'hui utilisée par 40 millions de personnes. La marge de progression est donc conséquente. Pour convaincre les Français à utiliser ce type de service, le gouvernement devra faire preuve de transparence et de pédagogie en prenant garde aux termes utilisés.