IN Groupe entre au capital de la blockchain Archipels, qui veut devenir leader de l'identité numérique en Europe

Le consortium Archipels, qui opère une blockchain permissionnée (non publique) gouvernée par ses membres (Caisse des Dépôts, La Poste, IN Groupe, EDF Pulse Ventures, Engie) pour des services décentralisés de certification de documents, de données et d’identité, annonce le 30 mai l'entrée à son capital d'IN Groupe. La levée de fonds, dont le montant n'est pas communiqué, porte "l’ambition de devenir leader de l’identité numérique et de la vérification des données décentralisées".



"Ce projet est très stratégique pour les actionnaires", commente Hervé Bonazzi, CEO d'Archipels. "L'ambition est forte, nous espérons construire un champion européen, une nouvelle couche d'identité au-dessus d'Internet".

IN Groupe, ex Imprimerie Nationale, reconvertie dans l'identité numérique

IN Groupe, ex Imprimerie Nationale, est une structure entièrement détenue par l'Etat français. Elle acquiert une participation qui lui permet de participer au consortium à la même hauteur que la CDC et La Poste, actionnaires historiques qui contribuent également au nouveau tour de table. EDF et Engie n'ont pas remis au pot.



Pour IN Groupe, l'identité numérique constitue une extension de son marché historique, les documents officiels d'identité (carte d'identité, passeport, visa, titre de séjour, carte d'électeur…). Le groupe propose aujourd'hui des solutions d'identité numérique pour le grand public, les objets et les professionnels. Il compte 1900 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 516 millions d'euros.



Son plan stratégique à horizon 2025 comporte "l’objectif de devenir un acteur de confiance dans la migration des identités professionnelles et régaliennes vers l’identité numérique". En septembre 2022, interrogé par la Cour des Comptes, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait souligné l'importance, pour IN Groupe, de créer un acteur "d'une taille critique pour faire face à la concurrence" qui se renforce à l'étranger sur ce secteur de l'identité numérique.



"Cet investissement constitue une étape clé dans le déploiement de solutions d’identités décentralisées à même de garantir aux États leur souveraineté et aux utilisateurs la sécurité de leurs données", déclare dans un communiqué Didier Trutt, le PDG d’IN Groupe. Pour Olivier Sichel, DG délégué de la CDC, c'est "un atout majeur pour développer une solution web 3 qui pourrait devenir un standard souverain de l’identité numérique décentralisée".

Se faire une place dans l'identité numérique européenne

Le projet d'IN Groupe et d'Archipels s'inscrit dans un cadre européen qui prépare un nouveau règlement eIDAS 2, qui doit préciser les contours de l'identité numérique européenne. La création d'un "wallet" qui permettra de s'identifier et d'échanger des données personnelles avec les autorités publiques grâce à son téléphone portable en fait partie. Archipels participe d'ailleurs déjà aux pilotes depuis le mois d'avril, avec le ministère de l'Intérieur et Docaposte, dont il est également partenaire pour un service de certification des fiches de paie. Archipels fait partie d'un autre pilote mené par les pays d'Europe du Nord, en association avec Infogreffe. Le nouveau règlement devrait être adopté fin 2023 pour une concrétisation des services en 2025.



Les besoins en matière d'identification, que ce soient pour des services grand public (paiement, vérification de l'âge…) ou professionnels, sont de plus en plus importants. Le cofondateur d'OpenAI (ChatGPT), Sam Altman, vient par exemple de lever 115 millions de dollars pour son projet Worldcoin, basé sur la blockchain, qui vise à permettre de s'identifier en ligne et de réaliser des paiements à partir du scan de sa rétine.

Pour Archipels, accélérer à l'international dans le B2B

Mais l'identité numérique européenne n'est pas le seul moteur de la levée de fonds d'Archipels. Fondé en 2020, le consortium, qui crée l'infrastructure technique des services et pilote sa gouvernance, souhaite accélérer son développement commercial en Europe et en Afrique du Nord, et élargir son offre de services décentralisés, qui ont tous un dénominateur commun : "La blockchain est là pour ne pas mettre le contrôle entre les mains d'un seul acteur, pour décentraliser la confiance", explique Hervé Bonazzi, qui travaille par exemple avec les banques (vérification des KYC…), l'industrie (traçabilité…), les organismes de formation, et les greffes des tribunaux de commerce. En tout, Archipels compte une quinzaine de clients, tous sur des modèles B2B.



"Nous étudions le déploiement des services d'identité numérique dans d'autres filières industrielles, pour simplifier l'identification et sécuriser les échanges", précise encore Hervé Bonazzi. Orange, par exemple, a recours à Archipels pour son expérimentation de preuve d'intervention des techniciens. Il faut juste 300 millisecondes pour vérifier l’authenticité d’un document sur sa blockchain.



Le consortium projette également d'élargir son infrastructure (basée sur 24 "nœuds" portés par les différents actionnaires) à d'autres acteurs non actionnaires, pour qu'ils rejoignent la gouvernance. Archipels, qui emploie aujourd'hui 17 personnes, prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2024 et le nombre de ses clients en 2023.