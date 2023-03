Inato lève 20 millions d'euros pour faciliter les essais cliniques

Pour poursuivre son développement à l’international, Inato a officialisé jeudi 30 mars une levée de fonds de 20 millions de dollars (18,5 millions d’euros). Cette opération est une extension du tour de table mené début 2020, qui lui avait déjà permis de récolter 14 millions de dollars.

Basée à Paris, la start-up a conçu une plateforme destinée aux essais cliniques, étape indispensable pour les laboratoires pharmaceutiques avant tout lancement de nouveaux traitements. Son idée : utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour faciliter le recrutement de patients.

Inato part du constat que 70% des essais cliniques sont menés dans 5% des hôpitaux, identifiés et approuvés par l’industrie pharmaceutique. Cela se traduit par un échantillon limité de patients potentiels. Et donc par des délais plus longs et par des coûts plus élevés. Autre conséquence, seulement 4% des essais sont menés auprès d’une population représentative, ce qui réduit leur pertinence.

Seize fois plus de patients

“Nous voulons renverser cette tendance en retournant le modèle”, explique Kourosh Davarpanah, le fondateur et patron d’Inato. La start-up permet à plus de 2.500 hôpitaux, basés dans une soixantaine de pays, de postuler à des essais cliniques. Elle analyse ensuite leurs candidatures, en s’appuyant sur plusieurs bases de données, pour proposer aux groupes pharmaceutiques les options les plus pertinentes. Son système permettrait d’aller quatre fois plus vite et de multiplier par seize le nombre de patients.

Suite à sa précédente levée de fonds, Inato avait ouvert un bureau à New York pour se lancer sur l’immense marché américain. Elle espère désormais profiter de nouvelles règles imposées par les autorités sanitaires, qui vont forcer les laboratoires pharmaceutiques à renforcer la représentativité des essais cliniques.