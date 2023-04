Inauguration du premier Campus cyber territorial, dans les Hauts-de-France

En neuf mois, le premier Campus cyber territorial labellisé en France a commencé à constituer son équipe (5 personnes aujourd'hui – il recrute) et à lancer certaine de ses activités, explique sa nouvelle directrice des opérations, Florence Puybareau, entrée en fonction de le 20 février. Un volet important de la mission "formation" du campus s'est ouvert avec l'accueil en octobre dernier, sur le site lillois, du Centre national de formation cyber de la Gendarmerie nationale. D'autres structures de formation devraient suivre, indique la directrice.

Dans le cadre de la mission "Opération" du campus, "nous avons acquis une grosse machine, le Cyber ranger, qui permet de faire des simulations d'attaques et de gestion de crise", indique Florence Puybareau. Autour de plusieurs scénarios de cyberattaques, des structures de formation mais aussi des entreprises peuvent venir s'entraîner à la gestion d'une crise et apprendre à anticiper de potentielles attaques.

12 startups accompagnées

Sur son versant « innovation », le campus vient d'intégrer une deuxième promotion de 12 startups (dix incubées et deux accélérées). « Le programme d'incubation dure six mois et, si les startups poursuivent, le programme d'accélération se déroule su six mois renouvelables, ce qui représente potentiellement 18 mois d'accompagnement », indique la directrice des opérations.

Pour démarrer sa missions mission "mobilisation", le Campus cyber a mis en place trois groupes de travail qui préparent des recommandations et propositions. "Le plus avancé concerne la certification cyber des PME, indique Florence Puybareau. Il s'agit de les aider à savoir comment s'organiser, combien ça coûte, etc. Les deux autres, en démarrage, concernent d'une part la cybersécurité dans le retail et d'autre part la cybersécurité 'by design'", c'est-à-dire l'intégration de ce sujet dès la conception des produits et services. Un programme financé par des fonds européens vise par ailleurs à sensibiliser 400 personnes et 50 entreprises d'ici fin octobre 2023.

Des événements sont aussi prévus, en plus du forum des métiers de la cybersécurité qui s'est tenu début mars : un Demo day pour les startups et l'innovation cyber en juin et la restitution, prochainement, d'un baromètre de la sensibilité des PME TPE de la région sur la cybersécurité.

Plateforme téléphonique

Enfin, le CITC, cluster spécialisé dans l'internet des objets et partenaire du campus a mis en place une plateforme téléphonique de réponse aux incidents cyber, le CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pour les entreprises des Hauts-de-France.

Opéré par Euratechnologies, l'un des plus grands incubateurs de startups d'Europe, le Campus cyber Hauts-de-France Lille métropole dispose d'un budget de 7,89 millions d'euros, dont 3,5 sont financés par la Métropole européenne de Lille, et le reste par la Région et des fonds Feder.

Le réseau des Campus cyber territoriaux a vocation à se structurer, entre eux et autour du Campus cyber nationale. Mais il ne sont officiellement que deux... depuis la labellisation mardi de celui de Nouvelle Aquitaine.