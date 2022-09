Incepto lève 27 millions d'euros pour son portefeuille d'algorithmes dédiés à l'imagerie médicale

La start-up parisienne Incepto annonce ce 19 septembre une levée de fonds de 27 millions d'euros. Le tour de table a été mené par LBO France, avec la participation de Wille Finance et de ses investisseurs historiques AXA Venture Partners (AVP), le fonds Patient Autonome de Bpifrance et Karista.



Distributeur et producteur

Fondée en 2018, Incepto est spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Nombreux dans ce secteur, elle a voulu se démarquer en adoptant un positionnement particulier : elle est à la fois distributrice et productrice d'applications. En effet, elle sélectionne des solutions déjà existantes, parmi lesquelles se trouvent Screenpoint qui permet de détecter le cancer du sein, Aidence pour le cancer du poumon ainsi que Qure pour l’analyse précise de radiographies thoraciques et cérébrales.



En parallèle, Incepto produit en collaboration avec le corps médical ses propres algorithmes. Elle a par exemple développé avec l'hôpital Marie-Lannelongue du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph le modèle "Augmented Radiology for Vascular Aneurysm" (ARVA) pour prévenir une rupture d'anévrisme de l'aorte. Elle travaille aujourd'hui avec 150 clients et sites de radiologies, dont une vingtaine de CH et CHU de premier plan (l'AP-HP, Grenoble, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rennes…) et des réseaux privés comme France Imagerie Territoires, le groupe 3R, Elsan, Telediag ou encore Affidea, dernier partenariat signé en date.

100 000 patients bénéficiaires

Ce portefeuille d'applications est disponible sous la forme d'un abonnement pour les médecins et les hôpitaux sans avoir besoin de changer d'équipements (modèle plug and play). Il est actuellement composé de 17 solutions dans divers secteurs tels que l'IRM, la médecine nucléaire… Près de 100 000 patients bénéficient chaque mois de ces applications.



Dans le cadre de son développement, Incepto ouvre quatre nouvelles filiales en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal avec l’objectif de devenir leader européen du secteur. A l'occasion de cette levée de fonds, il annonce aussi la signature de cinq nouveaux partenariats (IBlab, Milvue, PAIRE, Smartsoft et Thirona).