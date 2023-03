Indeed, le spécialiste de l’emploi, licencie 15% de son personnel

Indeed licencie 2200 salariés, soit environ 15% de ses effectifs, un comble pour le premier site de recherche d'emploi mondial. L’annonce a été faite le 22 mars 2023 par son CEO Chris Hyams devant l’ensemble du personnel.

Dans un billet de blog publié dans la foulée, ce dernier explique que "quasiment toutes les équipes, fonctions, niveaux et régions" sont touchés par ces suppressions. Dans l'heure qui suit, la plupart des salariés ont reçu un courrier électronique les informant de leur statut (licencié ou gardé), sauf au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et au Japon, où les réglementations locales impliquent une procédure plus longue.

Ralentissement du marché de l’emploi

Ce plan social intervient en réponse au ralentissement du marché de l'emploi. Le CEO souligne qu’au dernier trimestre, le nombre total d'offres d'emploi aux États-Unis a baissé de 3,5% d'une année sur l'autre, tandis que le volume d'offres d’emplois sponsorisées (qui constitue la base du business model d’Indeed) a baissé de 33%.

"Comme évoqué lors de la dernière réunion trimestrielle, il est clair que le marché de l'emploi va continuer à se refroidir après le récent boom post-Covid", prévoit Chris Hyams. Selon lui, il est très probable que les revenus dans le secteur de la tech RH diminuent au cours de l'année fiscale 2023 et potentiellement à nouveau au cours de l'exercice 2024.

"Notre organisation est tout simplement trop grande pour ce qui l'attend. Nous avons tenu plus longtemps que beaucoup d'autres entreprises, mais les tendances en matière de revenus sont indéniables. J'ai donc décidé d'agir maintenant ", s’est-il justifié.

Pour se relancer, Indeed compte proposer aux employeurs une rémunération aux résultats et améliorer sa plateforme pour "rendre l’embauche encore plus simple et plus rapide pour tout le monde".

En début de semaine, Amazon a annoncé une deuxième vague de licenciement concernant 9000 postes, tout comme Meta quelques jours avant, supprimant 10 000 employés supplémentaires. Indeed doit en tout cas être très fréquenté par les travailleurs de la tech américaine ces derniers temps… mais les offres ne suivent pas.