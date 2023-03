Industrie 4.0 : Bouygues Telecom s'allie à Alten et Siemens sur la 5G industrielle

Bouygues Telecom s'est trouvé des partenaires de poids pour proposer des réseaux 5G privés aux industriels. Il s'est allié à Siemens France et à la société d'ingénierie et conseil en technologies Alten pour trois ans. Ce partenariat a pour but de mutualiser l'expertise des trois partenaires sur les domaines industriels et réseaux, afin de bâtir des solutions communes sur-mesure pour les entreprises du CAC 40 et les ETI françaises, qui iront de l'audit à la mise en œuvre.

"Cette approche combinant une réelle connaissance des enjeux industriels et de l’OT avec celle des réseaux 5G publics et privés est inédite sur le marché français", vante le communiqué des partenaires. "Ce partenariat permettra un passage à l'échelle industrielle de ces nouvelles opportunités en assurant un déploiement rapide et un retour sur investissement optimal".

Evangéliser le marché

Les réseaux 5G industriels proposés pourront être déployés en mode privé, public ou hybride. Ils visent des cas d'usage tels que le contrôle des applications critiques, les jumeaux numériques, la maintenance prévisionnelle, la réalité augmentée et le pilotage de robots autonomes. Siemens apportera son savoir-faire en technologies d'exploitation (OT), ce qui correspond aux systèmes d'information industriels, ses capacités de simulation, et Alten son expertise en accompagnement, conduite du changement et connaissances métiers.

Dans un premier temps, en 2023, Bouygues Telecom, Siemens et Alten travailleront à évangéliser le marché, rapprocher leurs unités métiers et commerciales, construire des solutions prêtes à être déployées, et proposer des offres de services structurés comprenant de l'audit et de la formation. Trois démonstrateurs seront installés, un au sein de chaque entreprise.