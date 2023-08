Influenceurs : que faire après la publication de la Loi ?

Qu’est-ce qu’un influenceur ?

L’article 1er de la loi précise qu’exercent l’activité d’influence commerciale "Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque".



Le critère important dans la définition est celui de "notoriété" d’une personne, une notion floue par essence. En effet, la notoriété est une affaire de degrés d’audience. A partir de combien de "followers" la notoriété est-elle caractérisée ? A ce titre, qu’en est-il des micro-influenceurs qui ont peu d’abonnés mais une réelle influence, un fort taux d’engagement sur un domaine très spécifique ? Ce sera au juge de déterminer l’impact effectif sur le public des messages publiés par une personne sur les réseaux sociaux.

Informer, informer, toujours informer

L’absence de contrôle quant à la nature ou à la qualité des produits et services dont l’acquisition est encouragée par les influenceurs a conduit certains d’entre eux à être poursuivis et condamnés en justice ou par des autorités administratives. L’infraction retenue est fréquemment celle de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L132-1 à L132-9 du Code de la consommation.



La loi du 9 juin 2023 intègre des règles normalisant les communications commerciales en prescrivant dans un souci de transparence, de faire apparaître de façon claire, lisible ou identifiable sur l’image ou la vidéo et ce durant l’intégralité de la promotion, la mention "Publicité" ou "Collaboration commerciale".



Il en va de même pour la mention "Image retouchée" ou "Image virtuelle" pour toute image modifiée ou générée par une intelligence artificielle ainsi que la mention "Interdit aux moins de 18 ans" si le contenu est interdit aux mineurs. Les hashtags #ad (publicité) et #sp (sponsoring) ne sont pas considérés comme une information suffisante du caractère promotionnel d’un contenu car insuffisamment compréhensibles par le plus grand nombre (et les magistrats). L’absence de cette indication est pénalement sanctionnée d’un an d’emprisonnement de 4500 euros d’amende.

Qu’est ce qui est interdit ?

L’article 4 de la loi prohibe certaines communications commerciales au regard de la nature du bien ou du service. Sont ainsi concernés : les actes et procédés à visée esthétique (chirurgie…) ; les produits actes et procédés préférables ou substituables à des prescriptions thérapeutiques, les produits de nicotine ; les animaux d’espèces non domestiques, les produits ou services financiers (les cryptoactifs ou cryptomonnaies) ; les abonnements à des conseils ou pronostics sportifs ; les jeux d’argent et de hasard lorsque les plateformes en ligne n'offrent pas la possibilité d’exclure de l’audience les mineurs.

Que se passe-t-il face à des contenus illicites ?

Les contenus publiés par les influenceurs sont soumis aux dispositions du Digital Services Act. En complément des exigences relevant de ce texte, les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou particulier de signaler la présence de contenus illicites. De plus, les plateformes veillent à ce que les notifications émanant de signaleurs de confiance soient traitées prioritairement.

Quelle responsabilité ?

Des dispositions relatives à la responsabilité civile de l’influenceur viennent compléter les règles déjà applicables, en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale.



Certaines ont trait à la pratique du dropshipping, dite également de la livraison directe qui consiste pour une personne à ne prendre en charge que la commercialisation d’un produit qu’elle commande auprès d’un fournisseur, le produit étant livré par le fournisseur à l’acheteur. Lorsque la personne qui procède à la commercialisation du produit est un influenceur qui crée un contenu autour de ce dernier, cet influenceur est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, peu importe que ces obligations soient exécutées directement par lui.



De plus, conformément à l’article 6 de la loi, l’influenceur doit s’assurer de la disponibilité des produits et de leur licéité. Enfin, l’article 8 III énonce que l’influenceur est responsable, le cas échéant solidairement avec l’annonceur et son propre agent, des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence.

Comment rédiger les contrats en matière d’influence ?

Différents types de contrats sont listés dans le domaine :

Le contrat de promotion conclu entre l’influenceur et le fournisseur de biens ou de services (dans le cas spécifique des jeux d’argent et de hasard où l’objet du contrat est de s’assurer que l’influenceur respecte bien les lois et règlements en vigueur, clause intéressante si l’influenceur opère depuis l’étranger). Ce contrat peut également permettre de recruter les influenceurs mais aussi de fixer les conditions de rémunération et de gestion du partenariat ;

Le contrat d'agent influenceur. Dans cette situation, le contrat doit être rédigé par écrit à peine de nullité et comporter des mentions informatives et des clauses obligatoires. Il doit notamment être soumis au droit français, notamment au Code de la propriété intellectuelle et au Code de la consommation dès lors que ce contrat a pour objet ou effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale visant un public établi en France. Ce contrat n'est pas requis si la rémunération de l'activité d'influence commerciale est inférieure à un montant défini par Décret.

Représentation légale sur le territoire de l’Union européenne

Un point important est à signaler : la loi exige de l’influenceur lorsqu’il n’est pas établi sur un territoire de l’Union européenne, de désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire. Cette personne devant garantir la conformité des contrats au cadre légal et réglementaire exposé, est chargé de réponde à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires. L’influenceur établi hors de l’Union européenne doit également souscrire une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.



Un trop grand nombre d’influenceurs ou d’agents négligent les aspects juridiques, prétextant souvent de leur installation dans certains paradis fiscaux et informationnels. Ils prennent pourtant le risque de poursuites et de sanctions majeures, y compris sur le plan contractuel. Or, il n’en est rien. C’est pourquoi, plus que jamais, il est indispensable d’être vigilant quant à ces pratiques, de se former et de préparer son pack contractuel en fonction de ce cadre juridique désormais complet.

Pascal Agosti, avocat associé, docteur en droit

Caprioli & Associés, membre du réseau JurisDefi