Informatique : quels sont les métiers qui recrutent le plus ?

Avis de recherche. Dans la fonction informatique, les entreprises demandent des développeurs, des chefs de projet et des administrateurs systèmes. Selon une étude de l'Association pour l’emploi des cadres (Apec) publiée au mois de décembre, réalisée à partir des offres d'emploi diffusées sur son site au premier semestre 2021, ces trois métiers concentrent les deux tiers des offres d'emploi de cadres dans le domaine informatique.



14% des effectifs cadres

L'Apec rappelle que les métiers de l'informatique concentrent aujourd'hui 14% des effectifs de cadres en France. Pour ces fonctions, le redémarrage après-crise a été fulgurant. En 2021, le volume d'offres réservées à ces métiers a dépassé son niveau de 2019 (+15% entre le 3e trimestre de chacune de ces années).



Ces profils, notamment les plus expérimentés, sont en tension depuis longtemps, mais le Covid-19 a accentué le phénomène en repoussant certains projets de mobilité. Dans ce contexte, la chasse sur LinkedIn et les forums spécialisés est devenue un élément incontournable pour les recruteurs, surtout pour les profils les plus rares, avec un taux de réponse malgré tout très faible, dixit l'Apec. L'étude souligne aussi le développement de mécanismes de cooptation proposant des incentives à chaque étape du processus de recrutement, et non plus seulement en cas d'embauche.



Les développeurs dans le top 10, toutes familles de métiers confondues

En 2020, les développeurs et les chefs de projet informatique ont fait partie du top 10 des métiers qui ont recruté le plus selon une autre étude de l'Apec, pour des fourchettes de salaire annuel respectives de 33 000 à 52 500 euros, et de 35 000 à 57 500 euros dans 80% des cas. 24% et 19% des annonces étaient ouvertes aux jeunes diplômés.



L'Apec a constaté également une dynamique forte sur les postes d'ingénieur data, de data analyst, de consultant en cybersécurité et de chief data officer.