InjectPower, Recyc'Elit, Zygon… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

InjectPower a levé 3,3 M€

Energie

Développeur de batteries miniature destinées à des appareils médicaux.

Investisseurs : Groupe IDEC, business angels



Recyc’Elit a levé 3,2 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Concepteur d’un procédé de recyclage du textile à base de polyester.

Investisseurs : Demeter, UI Investissement, Banque des territoires, Crédit Agricole Création, business angels



Zygon a levé 3 M€

Sécurité & Cybersécurité

Développeur d’une solution de gestion des enjeux de sécurité liées à l’utilisation croissante de SaaS.

Investisseurs : Axeleo Capital, Kima Ventures



Farmitoo a levé 2,5 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Editeur d’un site d’achat en ligne de matériel agricole directement auprès des fabricants.

Investisseurs : Ventech, Bpifrance, iXO Private Equity



Centiloc a levé 2 M€

Distribution, Logistique, Retail

Développeur d’un système d’inventaire automatique grâce à la géolocalisation NFC.

Investisseurs : Socomore Ventures, business angels



My Lovely Planet a levé 2 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Jeu mobile avec des impacts concrets sur la protection de l’environnement.

Investisseurs : business angels



CarbonFarm a levé 1,9 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Editeur d’une solution de mesure des émissions des agriculteurs grâce à l’IA et aux données satellitaires.

Investisseurs : Serena, Makesense, TechMind, Ponderosa Ventures, AgFunder, Climate Change Capital, Bpifrance



50inTech a levé 1,5 M€

RH, Education

Plateforme de recrutement visant l'inclusion des femmes dans le secteur de la Tech.

Investisseurs : Super Capital, Evolem, INCO Ventures, Altalurra Ventures, Ankh Impact Ventures, business angels



Osiris Agriculture a levé 1,2 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Fabricant d’un robot dédié à l’irrigation.

Investisseurs : Finovam Gestion, Nord France Amorçage, BACS-Innov, Gufa Somme, business angels



EnCaps a levé 800 000€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une solution de passeport numérique pour des objets physiques ou numériques.

Investisseurs : business angels



Sidely a levé 600 000€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une solution CRM.

Investisseurs : business angels



Reemo a levé 500 000€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de collaboration en streaming facilitant le travail en distanciel.

Investisseurs : business angels