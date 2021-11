[WEBINAR] INMAC WSTORE & GOOGLE - Comment créer un environnement de travail hybride simple et sécurisé ?

Le travail « hybride » impose de repenser les outils de travail mis à la disposition de vos salariés pour être en mode nomade et collaboratif.

Cette flexibilité nécessite toutefois de repenser complètement le poste de travail. Google, HP et inmac wstore proposent une solution puissante et originale pour répondre à ces nouveaux enjeux en y intégrant la sécurité comme la simplicité d’administration « zero touch » des postes de travail.

Toutefois êtes-vous prêt à équiper tout ou partie de vos salariés avec des Chromebooks motorisés par Chrome OS, le deuxième système d'exploitation le plus utilisé au monde ?

Saviez-vous que l’environnement de travail proposé par Google était facile à déployer et à gérer dans des contextes de déploiement d’entreprise complexes grâce à Chrome Enterprise Upgrade ? Et que les Chromebooks d’HP estampillés « Entreprise » sont de leur côté le meilleur allié pour assurer la productivité comme la collaboration de vos équipes ?



Inscrivez-vous au webinar d’inmac wstore en partenariat avec Google et HP et découvrez comment Chrome OS a été pensé pour renforcer votre sécurité et simplifier le déploiement de postes de travail dans la nouvelle ère du travail hybride.

Webinar avec :

Kevin Duhamel, Technicien de déploiement, expert zero touch chez inmac wstore

Marc Bothorel, Consultant Chromebook pour HP France

Laurent Jacquet, Spécialist Chrome Enterprise, Google