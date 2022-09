Innovafeed, Bump, ClubFunding Group… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Innovafeed a levé 250 M€

Protéines à base d’insectes.

Secteur : Restauration, Agro-alimentaire

Investisseurs : QIA, Creadev, Temasek, ADM, Cargill, Future French Champions, ABC Impact, IDIA Capital Investissement, Grow Forward



Bump a levé 180 M€

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Secteur : Transport

Investisseurs : DIF Capital Partners



ClubFunding Group a levé 125 M€

Financements alternatifs pour les PME.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Florac Investissements, Peninsula Capital Advisors, EMZ Partners, Bpifrance



Zenchef a levé 50 M€

Logiciel de gestion des restaurants.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseur : PSG Equity



Incepto a levé 27 M€

Plateforme de solutions d’imagerie médicale.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : LBO France, Wille Finance, AXA Venture Partners , Karista, Bpifrance



Immortal Game a levé 15,5 M€

Plateforme d’échecs Web3.

Secteur : Jeux vidéo

Investisseurs : TGC, Cassius, Greenfield One, Sparkle Ventures, 35V, Blockwall, Kraken Ventures, Spice Capital



Quinten a levé 14 M€

Logiciels dédiés aux laboratoires pharmaceutiques et pharmaciens hospitaliers.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : MACSF, Techlife Capital



Phénix a levé 15 M€

Gestion des invendus.

Secteur : Économie sociale et solidaire, Développement durable

Investisseurs : BNP Paribas, Lombard Odier Investment Managers, Solar Impulse Venture Fund



Nilos a levé 5,2 M€

Solution de trésorerie FIAT/crypto pour les entreprises.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Fabric.vc, Viola Ventures, Mensch Capital Partners, business angels



Les Grappes a levé 4 M€

Circuit court de vins de vignerons.

Secteur : Restauration, Agro-alimentaire

Investisseur : Demeter IM



Poool a levé 4 M€

Conversion d’audiences et gestion d’abonnements pour les créateurs de contenu.

Secteur : Restauration, Agro-alimentaire

Investisseurs : Swen Capital Partners, GSO Innovation



HelloSafe a levé 3,2 M€

Comparaison de produits financiers.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Oneragtime, Kima Ventures



Soan a levé 3,2 M€

Gestion de trésorerie pour les TPE et PME.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseur : Seventure Partners, Allianz Trade



Klaro a levé 3 M€

Faciliter l’accès aux aides pour les salariés.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseurs : Astérion, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale



Outmind a levé 2 M€

Moteur de recherche de documents destiné aux entreprises.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseurs : WinEquity, SuperCapital VC, Myrtus Venturen business angels



Corporatings a levé 2 M€

Faciliter l’accès aux données financières.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : Elaia Partners, 50 Partners, VAeX Capital Partners, business angels



LabLabee a levé 1,4 M€

Formation aux technologies Tecno Cloud.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Brighteye Ventures, Kima Ventures, Accel Ventures, business angels



Salesramp a levé 1,2 M€

Sales commission platform.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : ID4 Ventures, Kima Ventures, Teampact Ventures, business angels



Gryzzly a levé 1 M€

Chatbot pour Slack et MS Teams.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Kreaxi, HUB612, business angels



Tracklab a levé 500,000 €

Agrégation et collecte des données qualité fournisseurs.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : business angels



Pharrow a levé 500,000 €

Plateforme de prospection B2B.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.