Innovusion, un spécialiste des Lidars, lève 64 millions de dollars

Innovusion, une start-up spécialisée dans la conception et le développement de Lidars, lève 64 millions de dollars. L'entreprise, qui a été fondée en 2016, a fait cette annonce mardi 11 mai 2021. Cette levée de fonds en Série B a été menée auprès de Temasek, BAI Capital et Joy Capital, ainsi que ses investisseurs historiques NIO Capital, Eight Roads Ventures et F-Prime Capital.



Besoin d'industrialiser cette technologie

Innovusion dispose d'équipes basées à Sunnyvale en Californie et Suzhou en Chine. Cette levée de fonds va l'aider à augmenter ses capacités de production pour son Lidar qui est destiné à l'industrie automobile, soutenir ses partenaires dans sa chaîne d'approvisionnement pour répondre à une production de masse et financer sa R&D. L'industrialisation de ces capteurs et leur production en masse est nécessaire pour faire baisser leur coût qui reste encore très élevé.



La start-up sino-américaine assure que ses produits peuvent être utilisés dans les véhicules autonomes, les villes intelligentes et les systèmes de transport ferroviaire à grand vitesse. "Selon le rapport de Yole, le marché des Lidar pour la conduite autonome doit atteindre 1,7 milliard de dollars d'ici 2025, affirme Junwei Bao, cofondateur et CEO d'Innovusion, dans un communiqué. En complément, le marché V2X (vehicle-to-everything) pour les transports intelligents aura également une énorme marge de croissance pour les Lidars".



Concurrence de Luminar et Velodyne

Innovusion doit faire face à des concurrents comme Luminar et Velodyne. Elle a déjà séduit Nio puisque la start-up a annoncé en janvier dernier équiper son premier véhicule ET17 d'un Lidar conjointement développé avec Innovusion. Doté de fonctionnalités de conduite autonome, ce véhicule est prévu pour le premier trimestre 2022.



Le Lidar dévelopé par les deux start-up a un champ de vision horizontale de 120 degrés, une résolution ultra-élevée et une longue portée de détection puisqu'il est capable de détecter des objets jusqu'à 500 mètres. Innovusion a aussi conçu une fonctionnalité de "regard flexible" qui génère une vue tridimensionnelle plus détaillée afin de mieux suivre les véhicules et les piétons tout en gardant une visibilité sur l'ensemble du champ de vision même lorsque la luminosité est faible.