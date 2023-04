Inpulse lève 7 millions d’euros pour automatiser l’approvisionnement des restaurants

La start-up française Inpulse, qui propose aux restaurateurs une plateforme de gestion des approvisionnements, a annoncé le 19 avril 2023 une levée de fonds en série A de 7 millions d’euros : 5 millions de fonds propres investis par High Flyers Capital, spécialisé dans la food tech et The ClubDeal, ainsi que 2 millions de dette.

L’ambition est de passer de 1500 restaurants clients à 7000 d’ici 2024 et pour se faire, de doubler ses effectifs en recrutant une quarantaine de salariés supplémentaires (commerciaux et profils tech).

Historique de vente couplé à des paramètres externes

Créée par deux ingénieurs centraliens, Inpulse développe depuis 2018 une plateforme SaaS basée sur l’IA, qui aide les restaurateurs à optimiser leurs commandes de matières premières et à mieux gérer leurs stocks en prédisant les ventes futures. Le logiciel s’appuie pour se faire sur les données historiques de vente du restaurant récupérées sur la caisse enregistreuse.

Il y ajoute un ensemble de paramètres externes basé sur trois types de données qui représenteraient, selon l’entreprise, 95% de l’impact sur les ventes. Les données météo (température, niveau d’ensoleillement), les données calendaires (fêtes religieuses comme le Ramadan, Saint-Valentin, jours fériés), et les événements, notamment sportifs comme un match de ligue des champions par exemple.

Couplés, ces deux ensembles de données permettent de faire des prévisions sur la fréquentation du restaurant et d'en déduire une estimation de la consommation en matières premières en différenciant chaque produit, ce qui aide les manager, qui pour la majorité se basent uniquement sur leur intuition, de passer la juste dose de commande.

Digitaliser les inventaires pour repérer les ruptures de stock

La partie opérationnelle de la plateforme permet aux managers de passer commande auprès des fournisseurs sans avoir à les appeler, enregistre les avoirs et factures, et digitalise leurs inventaires. Selon la start-up, cela permettrait au passage de limiter le gaspillage et les ruptures de stock.

Par ailleurs et dans le contexte inflationniste actuel, elle met en avant un "accès temps réel aux ratios de rentabilité". Le logiciel offre une vision des coûts des matières et des marges et repère les hausses de prix. Au final, Inpulse assure que son logiciel permet aux restaurants de "gagner jusqu’à 5 points de marge en quelques semaines".

Ses clients sont surtout des chaînes de restaurant puisque la plateforme a besoin d’une importante base de données, et d’une carte relativement fixe. Parmi eux, Colombus café, Pitaya, Blend ou encore Côté sushi, qui assure avoir gagné 800 000 euros de marge brute en un an grâce au logiciel.