Instagram arrête le live shopping, Meta préfère se concentrer sur la publicité

Meta, plateforme géante de l'e-commerce ? Cette stratégie a fait long feu. Les expériences d'achat proposées dans Facebook et Instagram disparaissent les unes après les autres. Le 14 février, Meta a annoncé que son réseau social Instagram ne proposerait plus de live shopping à partir du 16 mars. Plus précisément, il ne sera plus possible de tagger des produits dans les livestreams.

"Ce changement nous permettra de nous concentrer sur les produits et les fonctionnalités qui procurent le plus de valeur à nos utilisateurs", explique la plateforme.

Les illusions perdues du live shopping

Meta avait déjà arrêté le live shopping sur Facebook en octobre 2022. Cette fonctionnalité avait été déployée à partir de 2020. Très développé en Chine, le live shopping a du mal à convaincre les consommateurs en Europe et aux États-Unis, où le social commerce dans son ensemble ne représenterait que 5% du marché de l'e-commerce, selon Insider Intelligence.

Les "Shops" sur Instagram continueront en revanche d'exister, et Meta assure "poursuivre ses investissements dans les expériences d'achat pour les particuliers et les entreprises à travers le fil d'actualité, les Reels, les publicités, etc.". En août 2022, Meta a lancé une solution d'optimisation publicitaire pour les sites de commerce, permettant d'automatiser les campagnes d'A/B testing afin de maximiser les taux de conversion.

Marche arrière sur la stratégie e-commerce

Meta s'est lancé dans l'e-commerce au moment de la crise du Covid-19, en ouvrant les boutiques en ligne dotées d'une fonctionnalité de paiement intégré (seulement aux États-Unis) sur Facebook et Instagram. Auparavant, il avait fait en 2017 une entrée plus timide en lançant sa marketplace, permettant aux utilisateurs d'acheter et revendre des produits entre eux. Le groupe a développé toute une palette de solutions, faisant également intervenir ses messageries Whatsapp et Messenger, pour la mise en relation des e-commerçants avec leurs clients.

Mais cette stratégie dans l'e-commerce a pris du plomb dans l'aile avec le retour à une situation sanitaire normale, et les économies auxquelles le groupe est contraint pour se concentrer sur ses priorités : le métavers et l'intelligence artificielle. En outre, la commission de 5% prélevée sur les paiements via Instagram – la création de Shops est gratuite mais Meta monétise le paiement - décourage les marchands d'utiliser la solution.