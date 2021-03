Instant System, Jungle, Stockly... Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Instant System a levé 8 M€

Instant System édite une application pour les voyageurs urbains.

Secteur : Transport

Investisseurs : Demeter, Opera Tech Ventures



Jungle a levé 7 M€

Jungle développe des fermes verticales.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : Founders Future, Demeter Partners, business angels



Stockly a levé 5,1M€

Stockly a mis au point une solution de mutualisation des stocks des retailers.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : Idinvest Partners, Daphni, business angels



Yooli a levé 2 M€

Yooli offre une solution destinée aux établissements de santé pour accompagner les parcours de soins de leurs patients.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : business angels



MyPL a levé 1,8 M€

MyPL propose une plateforme de visualisation des données du patient à destination des cancérologues.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseur : Karista



To see or not to see a levé 1,4 M€

To see or not to see développe une application personnalisant les recommandations de spectacles.

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Investisseurs : PIA, Banque des Territoires



MySofie a levé 1,1 M€

MySofie offre une application regroupant plusieurs services dans le secteur de la santé.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : CPMS, business angels



Maison J.U.S a levé 617 000 €

Maison J.U.S crée et distribue des parfums.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : WeLikeAngels, Arts et Métiers Business Angels



SocieteInfo a levé un montant non communiqué

SocieteInfo collecte et agrège des données d’entreprises.