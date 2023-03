Intel abandonne le marché des PC 5G

Intel, engagé dans un plan d'économies de 3 milliards de dollars cette année, va sortir du marché des PC connectés en 4G et 5G. Le numéro un mondial des semi-conducteurs pour PC ne conçoit plus lui-même les modems cellulaires de ses chipsets depuis la revente de son activité interne à Appel en 2019. Il les achète à l'entreprise taïwanaise Mediatek, concurrente de Qualcomm. La connectivité Wi-Fi et Bluetooth n'est pas concernée par cette décision.

Plan d'économies

Cette information a été repérée par l'analyste Jack Gold, du cabinet J. Gold Associates. "Nous continuons de penser que le potentiel pour les PC et les tablettes connectés en 5G existe, mais cela nécessitera un effort important de la part des fabricants de modems, des constructeurs de PC et des fournisseurs de service, notamment des efforts sur les prix et les promotions. Malheureusement pour Intel, cela n'est pas arrivé assez vite pour qu'ils restent dans la partie", explique-t-il.

Intel s'était lancé dans les PC portables 5G en 2019, alors qu'Apple et Qualcomm étaient en plein contentieux juridique, et qu'Intel fournissait ses modems 4G à Apple depuis deux ans. Néanmoins, sa sortie du marché des modems 5G pour smartphones avait conduit à des ambitions fortement revues à la baisse. Cette sortie complète du marché n'en est que la conclusion logique.

L'américain, qui a enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 20% en 2022, a récemment licencié un peu plus de 500 collaborateurs et diminué temporairement les salaires de certains cadres. L'entreprise espère réaliser 8 à 10 milliards d'économies d'ici 2025.

Un marché de niche

Les PC connectés en 5G coûtent plusieurs centaines d'euros plus cher que leurs équivalents disposant seulement du Wi-Fi et d'une connexion Ethernet et Bluetooth. De plus, il faut ajouter un forfait dédié chez un opérateur télécom, jamais inclus, même pour une durée limitée, dans le prix de l'ordinateur.

Bien que les ventes mondiales aient décollé de 70% au moment des confinements, avec 10,1 millions d'unités en 2020 selon Strategy Analytics, ce marché des PC "toujours connectés" reste une niche. L'offre est limitée et s'adresse avant tout aux professionnels qui se déplacent beaucoup.

Aujourd'hui, c'est surtout Qualcomm qui mise sur les PC 5G. Le concepteur de puces américain cherche toujours à développer sa présence dans les PC sous Windows, en exploitant la convergence PC mobile. La 5G est l'une des caractéristiques phare de ces ordinateurs "Windows on ARM", concurrents de l'offre x86 d'Intel, mais ils n'ont pas trouvé le succès escompté.

Parmi les grandes marques de PC portables, Intel équipe aujourd'hui des machines 5G chez HP, Asus, Lenovo, Dell ou encore Razer. Il a indiqué qu'il fera appel à des partenaires pour offrir une continuité sur cette catégorie de produits pour ses clients. Chez la concurrence, notons qu'Apple n'a jamais pris la peine de lancer un MacBook 5G.