Intel accuse la plus lourde perte de son histoire au premier trimestre 2023

Du jamais vu chez Intel. Plombé notamment par le déclin des ventes d’ordinateurs, le géant américain des microprocesseurs a accusé une perte nette de 2,8 milliards de dollars. C’est le plus important déficit trimestriel de son histoire, très loin devant la perte de 687 millions de dollars enregistrée début 2017.



Intel s’était déjà rapproché de ce triste record au quatrième trimestre 2022, avec un trou de 661 millions de dollars. Le groupe de Santa Clara prévient qu’il terminera également le deuxième trimestre 2023 dans le rouge. Comme d’autres acteurs du secteur, il entrevoit cependant une amélioration après l’été.

Effet de rattrapage

Les pertes massives d’Intel ont été précipitées par la forte baisse de son chiffre d’affaires, qui a chuté de 36% sur un an. À 11,7 milliards de dollars, celui-ci touche son plus bas niveau depuis 2010. Dans le même temps, la marge brute du groupe a souffert : elle est passée de 54% à seulement 36%.



Ces deux évolutions s’expliquent principalement par la contraction historique des ventes d’ordinateurs, qui ont encore plongé de 29% au premier trimestre, selon les estimations du cabinet IDC. Le marché est victime d’un effet de rattrapage : avec la généralisation du télétravail et des cours à distance pendant la crise sanitaire, les ventes avaient fortement rebondi en 2020 et 2021. Le contexte macroéconomique difficile n’arrange rien.



En attendant une amélioration du marché, les fabricants de PC se retrouvent désormais avec des stocks élevés de composants. Ils limitent donc leurs commandes auprès de leurs fournisseurs. Cette situation n’impacte pas seulement Intel. Le géant taïwanais TSMC a aussi accusé une chute de son chiffre d’affaires au premier trimestre. Et Samsung a vu ses profits plonger de 95%, plombé par la division dédiée aux semi-conducteurs.

Concurrence d'AMD

Parallèlement, Intel souffre de la concurrence de son grand rival américain AMD, qui continue de gagner des parts de marché, sur le segment des ordinateurs et encore plus sur celui des data centers. À plus long terme, le groupe est également menacé par les processeurs basés sur l'architecture Arm, qui équipent quasiment l’intégralité des smartphones et qui commencent à se déployer sur les PC et les centres de données.



Ces mauvais résultats financiers interviennent seulement deux ans après l’arrivée d’un nouveau patron, Pat Gelsinger, qui a promis des investissements massifs pour rattraper le retard pris dans les gravures les plus fines. Et aussi pour s’adapter aux évolutions du marché, qui privilégie désormais le modèle fabless, c’est-à-dire le recours à la sous-traitance.