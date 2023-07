Intel arrête sa gamme de PC ultra compacts NUC et laisse la place à ses partenaires

Intel a décidé d'arrêter d'investir dans son écosystème d'ordinateurs ultra compacts NUC (acronyme de "Next Unit of Compute"). Il s'agissait des seuls ordinateurs personnels directement vendus par Intel plutôt que par un fabricant. L'annonce a été faite le 11 juillet.



L'entreprise poursuit ce faisant sa stratégie de recentrage vers son cœur de métiers : la conception et fabrication de processeurs. Elle entend passer le relais à son écosystème de partenaires pour continuer de faire vivre cette catégorie de produits à l'avenir. Les contrats en cours (y compris de maintenance) seront néanmoins honorés.



Intel avait lancé le premier NUC en 2013. L'objectif était de mettre en avant ses produits, mais aussi de montrer qu'il était possible de créer un ordinateur de bureau ultra compact. Au fil des ans la catégorie a évolué, incorporant des formats un peu plus larges capables notamment d'accueillir une carte graphique. Intel nous avait confié à l'époque qu'il les commercialisait car d'autres ne répondaient pas à ce besoin.

Intel se concentre sur l'essentiel

Les NUC étaient populaires à la fois auprès d'un public d'enthousiastes, mais aussi parfois en entreprise. Servethehome, la publication spécialisée qui a été la première à rapporter cette nouvelle, rappelle par exemple que la chaîne de restauration américaine Chick-Fil-A utilise des NUC dans ses restaurants.



Si les NUC étaient appréciés, notamment grâce au sérieux d'Intel en matière de support, le développement d'offres similaires par ses partenaires (Lenovo, HP, Dell...) les a progressivement rendu redondants, voire problématiques pour le fondeur, qui se retrouvait alors en situation de concurrence avec ses clients. C'est la même logique qui l'avait conduit à sortir du marché des serveurs en début d'année, avec la revente de son activité à MiTAC.



La catégorie des PC de bureaux ultra compacts est dominée par Apple et son Mac Mini à l'heure actuelle, tout comme celle des All-in-One est dominée par les iMac. Il y a sans doute un marché à saisir sur cette niche de produits pour les autres fabricants de PC, mais Intel a décidé que cela n'était plus de son ressort. Il faut dire qu'il a déjà fort à faire s'il veut pouvoir retrouver un jour sa place de leaders des semi-conducteurs, à l'heure où la compétition se fait plus rude que jamais, et ce sur tous les fronts.