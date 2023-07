Intel, Cisco et Broadcom s'unissent pour renforcer la sécurité des réseaux

L’union fait la force pour Intel, Cisco ou encore Broadcom. Onze spécialistes de l'informatique et des réseaux, essentiellement américains, viennent officiellement de lancer un nouveau lobby, baptisé Network Resilience Coalition. Leur objectif : “proposer des solutions concrètes pour améliorer considérablement la sécurité des données et des réseaux”.

Les opérateurs mobiles AT&T, Verizon et BT Group font aussi partie de cette nouvelle entité. Tout comme Fortinet, Juniper Networks, Lumen Technologies, Palo Alto Networks et VMware.

Appareils en fin de vie

"La résilience des réseaux est vitale pour la santé de notre économie et de notre monde interconnecté. Il est donc nécessaire de se concentrer sur la manière d'améliorer la sécurité de l'écosystème en collaborant tous ensemble," souligne Ari Schwartz, coordinateur du Center for Cybersecurity Policy & Law, une organisation à but non lucratif sous laquelle a été placée cette coalition.

Mais "trop souvent, nous voyons des organisations devenir victimes d'une cyberattaque simplement parce qu'une mise à jour critique ou un correctif n'a pas été effectuée”, poursuit ce responsable.

Les onze entreprises de la Network Resilience Coalition souhaitent ainsi trouver des solutions “de manière ouverte et collaborative” pour favoriser le déploiement de ces correctifs à grande échelle. L’attention sera aussi portée sur les appareils en fin de vie, c'est-à-dire qui ne bénéficient plus de mise à jour, notamment pour corriger d’éventuelles failles de sécurité. Ces produits sont donc particulièrement vulnérables à des attaques.

Des recommandations "claires"

Un premier rapport devrait être publié dans les prochains mois. Il contiendra “des recommandations claires et applicables pour améliorer la sécurité des réseaux, à l'intention des fournisseurs de technologies, des utilisateurs de technologies et de ceux qui créent ou régulent les politiques de sécurité”, promet la coalition.

La formation de ce lobby intervient quelques semaines avant l’ouverture des négociations en Europe entre le Parlement, la Commission et le Conseil sur le Cyber Resilience Act, un projet de législation sur la cybersécurité des appareils connectés et des logiciels attenants. Celui-ci doit notamment introduire de nouvelles obligations en matière de cybersécurité “tout au long du cycle de vie” des produits.